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Silver Price Today 10 July 2026: 10 जुलाई को महंगा हुआ चांदी! आपके शहर में क्या है नया भाव?

Silver Price Today 10 July 2026 | Silver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: शुक्रवार, 10 जुलाई को चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज हुई. चांदी का भाव 2.35 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गया. खरीदारी या निवेश से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर देखें.

By: Preeti Rajput | Published: July 10, 2026 9:57:00 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today 10 July 2026 | Silver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: अगर आपकी नजर सिर्फ सोने पर है, तो एक बार चांदी के ताजा भाव भी जरूर देख लीजिए. शुक्रवार, 10 जुलाई को सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में फिर तेजी दर्ज की गई और इसका भाव 2.35 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गया. लगातार बदलते बाजार के बीच चांदी निवेशकों के साथ-साथ शादी और त्योहारों की खरीदारी करने वालों की भी पहली पसंद बनी हुई है.

आज चांदी का क्या है हाल? (Silver Price Today)

अगर आप चांदी खरीदने या उसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज का ताजा भाव जान लें. शुक्रवार को सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है. ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें, क्योंकि कीमतों में रोजाना बदलाव हो रहा है.

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आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 10 July 2026)

शहर  10 Gram 100 Gram 1 Kg
चेन्नई ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900
मुंबई ₹2,349 ₹23,490 ₹2,34,900
दिल्ली  ₹2,349 ₹23,490 ₹2,34,900
कोलकाता ₹2,349 ₹23,490 ₹2,34,900
बैंगलोर ₹2,349 ₹23,490 ₹2,34,900
हैदराबाद ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900
केरल  ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900
पुणे ₹2,349 ₹23,490 ₹2,34,900
वडोदरा  ₹2,349 ₹23,490 ₹2,34,900

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Tags: Chandi ka priceSilver Price TodaySilver Rate Today
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