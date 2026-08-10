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Silver Price Today 10 August 2026: चांदी की कीमत घटी या फिर हुआ इजाफा? ताजा दाम जानकर की सोचें खरीदने की

Silver Price Today 10 August 2026: चांदी खरीदना चाहते हैं तो नोट कर लें सोमवार (19 अगस्त, 2026) को लेटेस्ट दाम.

By: JP Yadav | Published: August 10, 2026 11:10:21 AM IST

Silver Price Today 10 August 2026: चांदी की कीमत घटी या फिर हुआ इजाफा? ताजा दाम जानकर की सोचें खरीदने की
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Silver Price Today 10 August 2026: अमेरिका और ईरान के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसी स्थिति तो है, लेकिन हमले फिलहाल रुके हुए हैं. इसका असर भी शेयर बाजार के साथ-साथ अन्य चीजों पर पड़ रहा है, लेकिन ताजा संकेत हालात सुधरने की ओर से इशारा कर रहे हैं. अमेरिका ने एलान किया है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे तो हम उस पर परमाणु समझौते के लिए दबाव नहीं डालेंगे. इस संभावित फैसले का असर भारत पर भी पड़ना तय है. सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में स्थिरता देखने को मिली. सोने-चांदी पर भी इसका प्रभाव नजर आया. सप्ताह के पहले दिन सोमवार (10 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का सितंबर वायदा 1.01 प्रतिशत  यानी 2,624 रुपये की बढत के  साथ 2,34,124 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. इससे पहले यानी पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,31,466 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 63.74 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीमत 2,34,360 रुपये प्रति किलोग्राम पर है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  2,45,000 रुपये
मुंबई  2,45,000 रुपये
कोलकाता  2,45,000 रुपये
चेन्नई   2,50,000 रुपये
पटना  2,45,000 रुपये 
लखनऊ  2,45,000 रुपये
मेरठ  2,45,000 रुपये
अयोध्या  2,45,000 रुपये
कानपुर  2,45,000 रुपये
गाजियाबाद   2,45,000 रुपये
नोएडा  2,45,000 रुपये
गुरुग्राम  2,45,000 रुपये
चंडीगढ़  2,45,000 रुपये 
जयपुर  2,45,000 रुपये
लुधियाना  2,45,000 रुपये 
गुवाहाटी  2,45,000 रुपये
इंदौर  2,45,000 रुपये
अहमदाबाद  2,45,000 रुपये
वडोदरा  2,45,000 रुपये
सूरत  2,45,000 रुपये
नागपुर  2,45,000 रुपये
पुणे  2,45,000 रुपये
नासिक  2,45,000 रुपये
बैंगलोर  2,45,000 रुपये
भुवनेश्वर  2,49,900  रुपये
रायपुर  2,45,000 रुपये
हैदराबाद  2,49,900 रुपये

 चांदी के प्रकार

चांदी   1 किलो 1 औंस 1 तोला
999 फाइन चांदी  2,34,360 रुपये  6,644 रुपये  2,734 रुपये
925 स्टर्लिंग चांदी  2,16,783 रुपये  6,146 रुपये  2,529 रुपये
900 कॉइन चांदी  2,10,924 रुपये  5,980 रुपये  2,460  रुपये
800 जर्मन चांदी  1,87,488 रुपये  5,315 रुपये  2,187 रुपये

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Tags: Silver Price
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