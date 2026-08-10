Silver Price Today 10 August 2026: चांदी की कीमत घटी या फिर हुआ इजाफा? ताजा दाम जानकर की सोचें खरीदने की

Silver Price Today 10 August 2026: अमेरिका और ईरान के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसी स्थिति तो है, लेकिन हमले फिलहाल रुके हुए हैं. इसका असर भी शेयर बाजार के साथ-साथ अन्य चीजों पर पड़ रहा है, लेकिन ताजा संकेत हालात सुधरने की ओर से इशारा कर रहे हैं. अमेरिका ने एलान किया है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे तो हम उस पर परमाणु समझौते के लिए दबाव नहीं डालेंगे. इस संभावित फैसले का असर भारत पर भी पड़ना तय है. सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में स्थिरता देखने को मिली. सोने-चांदी पर भी इसका प्रभाव नजर आया. सप्ताह के पहले दिन सोमवार (10 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का सितंबर वायदा 1.01 प्रतिशत यानी 2,624 रुपये की बढत के साथ 2,34,124 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. इससे पहले यानी पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,31,466 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 63.74 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीमत 2,34,360 रुपये प्रति किलोग्राम पर है.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,45,000 रुपये
|मुंबई
|2,45,000 रुपये
|कोलकाता
|2,45,000 रुपये
|चेन्नई
|2,50,000 रुपये
|पटना
|2,45,000 रुपये
|लखनऊ
|2,45,000 रुपये
|मेरठ
|2,45,000 रुपये
|अयोध्या
|2,45,000 रुपये
|कानपुर
|2,45,000 रुपये
|गाजियाबाद
|2,45,000 रुपये
|नोएडा
|2,45,000 रुपये
|गुरुग्राम
|2,45,000 रुपये
|चंडीगढ़
|2,45,000 रुपये
|जयपुर
|2,45,000 रुपये
|लुधियाना
|2,45,000 रुपये
|गुवाहाटी
|2,45,000 रुपये
|इंदौर
|2,45,000 रुपये
|अहमदाबाद
|2,45,000 रुपये
|वडोदरा
|2,45,000 रुपये
|सूरत
|2,45,000 रुपये
|नागपुर
|2,45,000 रुपये
|पुणे
|2,45,000 रुपये
|नासिक
|2,45,000 रुपये
|बैंगलोर
|2,45,000 रुपये
|भुवनेश्वर
|2,49,900 रुपये
|रायपुर
|2,45,000 रुपये
|हैदराबाद
|2,49,900 रुपये
चांदी के प्रकार
|चांदी
|1 किलो
|1 औंस
|1 तोला
|999 फाइन चांदी
|2,34,360 रुपये
|6,644 रुपये
|2,734 रुपये
|925 स्टर्लिंग चांदी
|2,16,783 रुपये
|6,146 रुपये
|2,529 रुपये
|900 कॉइन चांदी
|2,10,924 रुपये
|5,980 रुपये
|2,460 रुपये
|800 जर्मन चांदी
|1,87,488 रुपये
|5,315 रुपये
|2,187 रुपये
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