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Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 1 November 2026 In Hindi: रविवार (1 नवंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: November 1, 2026 8:44:21 AM IST

Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 1 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है.   शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई. रविवार  ( 1 नवंबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद हैं, इसलिए लोगों को शुक्रवार के ही दाम पर चांदी के जेवरात मिलेंगे. ऐसे में फिलहाल   मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 3.04% घटकर यानी 5753 रुपये गिरावट के साथ 1,83,700 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,89,453 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,84,070 रुपये किलो हो गई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50.50 डॉलर प्रति औंस है. गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,10,000 रुपये किलो हो गया है, जबकि  अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1,98,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) हो गई. 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2100 21000 210000
मुंबई 2100 21000 210000
कोलकाता 2100 21000 210000
चेन्नई 2100 21000 210000
पटना 2100 21000 210000
लखनऊ 2100 21000 210000
मेरठ 2100 21000 210000
अयोध्या 2100 21000 210000
कानपुर 2100 21000 210000
अलीगढ़ 2100 21000 210000
मुरादाबाद 2100 21000 210000
मिर्जापुर 2100 21000 210000
झांसी 2100 21000 210000
मथुरा 2100 21000 210000
गोरखपुर 2100 21000 210000
बरेली 2100 21000 210000
वाराणसी 2100 21000 210000
आगरा 2100 21000 210000
गाजियाबाद 2100 21000 210000
नोएडा 2100 21000 210000
गुरुग्राम 2100 21000 210000
चंडीगढ़ 2100 21000 210000
जयपुर 2100 21000 210000
लुधियाना 2100 21000 210000
गुवाहाटी 2100 21000 210000
जलगांव 2100 21000 210000
इंदौर 2100 21000 210000
भोपाल 2100 21000 210000
अहमदाबाद 2100 21000 210000
वडोदरा 2100 21000 210000
सूरत 2100 21000 210000
पुणे 2100 21000 210000
नागपुर 2100 21000 210000
नासिक 2100 21000 210000
बैंगलोर 2100 21000 210000
भुवनेश्वर 2100 21000 210000
कटक 2100 21000 210000
अमरावती 2100 21000 210000
विशाखापत्तनम 2100 21000 210000
मैसूर 2100 21000 210000
विजयवाड़ा 2100 21000 210000
कोयंबटूर 2100 21000 210000
मंगलौर 2100 21000 210000
मदुरै 2100 21000 210000
रायपुर 2100 21000 210000
बेलगाम 2100 21000 210000
राजमुंदरी 2100 21000 210000
हैदराबाद 2100 21000 210000
दावनगेरे 2100 21000 210000
बेल्लारी 2100 21000 210000
सलेम 2100 21000 210000
वेल्लोर 2100 21000 210000
गुंटूर 2100 21000 210000
नेल्लोर 2100 21000 210000
काकीनाडा 2100 21000 210000
तिरुपति 2100 21000 210000
कडपा 2100 21000 210000
अनंतपुर 2100 21000 210000
वारंगल 2100 21000 210000
निजामाबाद 2100 21000 210000
खम्मम 2100 21000 210000
बेरहामपुर 2100 21000 210000
राउरकेला 2100 21000 210000
राजकोट 2100 21000 210000
वसई-विरार 2100 21000 210000
औरंगाबाद 2100 21000 210000
सोलापुर 2100 21000 210000
भिवंडी 2100 21000 210000
कोल्हापुर 2100 21000 210000
लातूर 2100 21000 210000
तिरुपुर 2100 21000 210000
तिरुनेलवेली 2100 21000 210000
त्रिची 2100 21000 210000
संबलपुर 2100 21000 210000
इरोड 2100 21000 210000
कोच्चि 2100 21000 210000
थाइन 2100 21000 210000
अमृतसर 2100 21000 210000
नागरकोइल 2100 21000 210000
तिरुवनंतपुरम 2100 21000 210000
तंजावुर 2100 21000 210000
गोवा 2100 21000 210000
करूर 2100 21000 210000
कुंभकोणम 2100 21000 210000
नमक्कल 2100 21000 210000
धर्मपुरी 2100 21000 210000
डिंडीगुल 2100 21000 210000
तूतीकोरिन 2100 21000 210000
कुड्डालोर 2100 21000 210000
कांचीपुरम 2100 21000 210000
कृष्णागिरी 2100 21000 210000
विल्लुपुरम 2100 21000 210000
कोविलपट्टी 2100 21000 210000
तिरुवन्नामलाई 2100 21000 210000
होसुर 2100 21000 210000
कराइकुडी 2100 21000 210000
पुदुक्कोट्टई 2100 21000 210000
रामनाथपुरम 2100 21000 210000
अम्बुर 2100 21000 210000
कन्याकुमारी 2100 21000 210000
नागपट्टिनम 2100 21000 210000
विरुधुनगर 2100 21000 210000
कल्लाकुरिची 2100 21000 210000
पोलाची 2100 21000 210000
अर्काट 2100 21000 210000
पलानी 2100 21000 210000
अरियालूर 2100 21000 210000
मोहाली 2100 21000 210000
परमाकुदी 2100 21000 210000
पेरम्बलूर 2100 21000 210000
जयनकोंडम 2100 21000 210000
कोडईकनाल 2100 21000 210000
ऊटी 2100 21000 210000
रामेश्वरम 2100 21000 210000
शिवगंगा 2100 21000 210000
तिरुवरुर 2100 21000 210000
त्रिशूर 2100 21000 210000
पांडिचेरी 2100 21000 210000
चित्रदुर्ग 2100 21000 210000
गडग 2100 21000 210000
बागलकोट 2100 21000 210000
मंड्या 2100 21000 210000
भद्रावती 2100 21000 210000
कोलार 2100 21000 210000
तुमकुर 2100 21000 210000
कोल्लम 2100 21000 210000
अलाप्पुझा 2100 21000 210000
कोट्टायम 2100 21000 210000
पलक्कड़ 2100 21000 210000
मलप्पुरम 2100 21000 210000
कोझिकोड 2100 21000 210000
कन्नूर 2100 21000 210000

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 1 November 2026: रविवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स