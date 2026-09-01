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Silver Price Today 1 September 2026: चांदी की कीमत आज भी होगी कम, ताजा रेट्स देखकर ही करें खरीदारी

Silver Price Today 1 September 2026: दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि वैश्विक स्तर पर चांदी में करीब एक प्रतिशत की बढ़त हुई और यह 66.97 डॉलर प्रति औंस पर है.

By: JP Yadav | Last Updated: September 1, 2026 8:19:56 AM IST

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Silver Price Today 1 September 2026: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है. सोना और चांदी के दामों में भी लगातार उतार-चढ़ाव नजर आ रहा है.  अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चांदी 57.86 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,39,800 रुपये किलोग्राम पर बरकरार है. वहीं,  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव फिलहाल 0.06 प्रतिशत बढ़कर यानी 136 रुपये तेजी के साथ 2,33,977 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है, जबकि  कारोबारी सत्र में चांदी 2,33,841 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.  दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर है और गुडरिटर्न्स के मुताबिक 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. 

चांदी के दाम 

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1 ग्राम चांदी:  272 रुपये 
10 ग्राम चांदी:  2,719 रुपये
100 ग्राम चांदी:  27,190 रुपये
1 किलोग्राम चांदी:  2,71,900 रुपये

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 255000 रुपये 
मुंबई 255000 रुपये
कोलकाता 255000 रुपये
चेन्नई 260000 रुपये 
पटना 255000 रुपये
लखनऊ 255000 रुपये
मेरठ 255000 रुपये
अयोध्या 255000 रुपये
कानपुर 255000 रुपये
गाजियाबाद 255000 रुपये
नोएडा 255000 रुपये
गुरुग्राम 255000 रुपये
चंडीगढ़ 255000 रुपये
जयपुर 255000 रुपये
अहमदाबाद 255000 रुपये
पुणे 255000 रुपये
लुधियाना 255000 रुपये 
गुवाहाटी 255000 रुपये
इंदौर 255000 रुपये
सूरत 255000 रुपये
नागपुर 255000 रुपये
नासिक 255000 रुपये
बैंगलोर 255000 रुपये
वडोदरा 255000 रुपये 
भुवनेश्वर 260000 रुपये
रायपुर 255000 रुपये
हैदराबाद 260000 रुपये

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Tags: Silver Price Today
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