Silver Price Today 1 September 2026: चांदी की कीमत आज भी होगी कम, ताजा रेट्स देखकर ही करें खरीदारी

Silver Price Today 1 September 2026: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है. सोना और चांदी के दामों में भी लगातार उतार-चढ़ाव नजर आ रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चांदी 57.86 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,39,800 रुपये किलोग्राम पर बरकरार है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव फिलहाल 0.06 प्रतिशत बढ़कर यानी 136 रुपये तेजी के साथ 2,33,977 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है, जबकि कारोबारी सत्र में चांदी 2,33,841 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर है और गुडरिटर्न्स के मुताबिक 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

चांदी के दाम

1 ग्राम चांदी: 272 रुपये

10 ग्राम चांदी: 2,719 रुपये

100 ग्राम चांदी: 27,190 रुपये

1 किलोग्राम चांदी: 2,71,900 रुपये

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 255000 रुपये मुंबई 255000 रुपये कोलकाता 255000 रुपये चेन्नई 260000 रुपये पटना 255000 रुपये लखनऊ 255000 रुपये मेरठ 255000 रुपये अयोध्या 255000 रुपये कानपुर 255000 रुपये गाजियाबाद 255000 रुपये नोएडा 255000 रुपये गुरुग्राम 255000 रुपये चंडीगढ़ 255000 रुपये जयपुर 255000 रुपये अहमदाबाद 255000 रुपये पुणे 255000 रुपये लुधियाना 255000 रुपये गुवाहाटी 255000 रुपये इंदौर 255000 रुपये सूरत 255000 रुपये नागपुर 255000 रुपये नासिक 255000 रुपये बैंगलोर 255000 रुपये वडोदरा 255000 रुपये भुवनेश्वर 260000 रुपये रायपुर 255000 रुपये हैदराबाद 260000 रुपये

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