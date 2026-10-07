Home > व्यापार > Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 07 October 2026 In Hindi: बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: October 7, 2026 5:53:35 AM IST

Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम


Silver Price Today 07 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today:  सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है. फिलहाल चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.  बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,490 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 61.29 डॉलर प्रति औंस है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 2.27 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर स्थिर रही। गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई है. उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.08% बढ़कर यानी 183 रुपये तेजी के साथ 2,26,270 रुपये प्रति किलो हो गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,26,087 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली 235000
मुंबई 235000
कोलकाता 235000
चेन्नई 240000
पटना 235000
लखनऊ 235000
मेरठ 235000
कानपुर 235000
अलीगढ़ 235000
मुरादाबाद 235000
मिर्जापुर 235000
अयोध्या 235000
झांसी 235000
आगरा 235000
मथुरा 235000
गोरखपुर 235000
बरेली 235000
गाजियाबाद 235000
नोएडा 235000
गुरुग्राम 235000
चंडीगढ़ 235000
जयपुर 235000
लुधियाना 235000
गुवाहाटी 235000
जलगांव 235000
इंदौर 235000
अहमदाबाद 235000
वडोदरा 235000
सूरत 235000
पुणे 235000
नागपुर 235000
नासिक 235000
बैंगलोर 235000
भुवनेश्वर 240000
कटक 240000
अमरावती 235000
विशाखापत्तनम 240000
मैसूर 235000
विजयवाड़ा 240000
कोयंबटूर 240000
मंगलौर 235000
मदुरै 240000
रायपुर 235000
बेलगाम 235000
राजमुंदरी 240000
हैदराबाद 240000
दावनगेरे 235000
बेल्लारी 235000
सलेम 240000
वेल्लोर 240000
अमरावती 240000
गुंटूर 240000
नेल्लोर 240000
काकीनाडा 240000
तिरुपति 240000
कडपा 240000
अनंतपुर 240000
वारंगल 240000
निजामाबाद 240000
खम्मम 240000
बेरहामपुर 240000
राउरकेला 240000
राजकोट 235000
वसई-विरार 235000
औरंगाबाद 235000
सोलापुर 235000
भिवंडी 235000
कोल्हापुर 235000
लातूर 235000
तिरुपुर 240000
तिरुनेलवेली 240000
त्रिची 240000
संबलपुर 240000
इरोड 240000
कोच्चि 240000
थाइन 235000
अमृतसर 235000
नागरकोइल 240000
तिरुवनंतपुरम 240000
तंजावुर 240000
भोपाल 235000
वाराणसी 235000
गोवा 235000
करूर 240000
कुंभकोणम 240000
नमक्कल 240000
धर्मपुरी 240000
डिंडीगुल 240000
तूतीकोरिन 240000
कुड्डालोर 240000
कांचीपुरम 240000
कृष्णागिरी 240000
विल्लुपुरम 240000
कोविलपट्टी 240000
तिरुवन्नामलाई 240000
होसुर 240000
कराइकुडी 240000
पुदुक्कोट्टई 240000
रामनाथपुरम 240000
अम्बुर 240000
कन्याकुमारी 240000
नागपट्टिनम 240000
विरुधुनगर 240000
कल्लाकुरिची 240000
पोलाची 240000
अर्काट 240000
पलानी 240000
अरियालूर 240000
मोहाली 235000
परमाकुदी 240000
पेरम्बलूर 240000
जयनकोंडम 240000
कोडईकनाल 240000
ऊटी 240000
रामेश्वरम 240000
शिवगंगा 240000
तिरुवरुर 240000
त्रिशूर 240000
पांडिचेरी 240000
चित्रदुर्ग 235000
गडग 235000
बागलकोट 235000
मंड्या 235000
भद्रावती 235000
कोलार 235000
तुमकुर 235000
कोल्लम 240000
अलाप्पुझा 240000
कोट्टायम 240000
पलक्कड़ 240000
मलप्पुरम 240000
कोझिकोड 240000

You Might Be Interested In
Tags: Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किरण राव ने Gen Z की डेटिंग पर क्या कहा?

October 6, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों मांगा सलमान खान से जवाब?

October 6, 2026

संजय मिश्रा की 5 बेस्ट फिल्में

October 6, 2026

मुंबई छोड़ इन 9 सितारों ने चुनी सुकून की जिंदगी!

October 6, 2026

गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक अंदाज में दिखे रणवीर इलाहाबादिया

October 6, 2026

काजल रघवानी ने बयां किया खेसारी लाल से रिश्ता टूटने...

October 5, 2026
Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 07 October 2026: बुधवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम