Silver Price Today 04 October 2026: रविवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 04 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने और चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार गांधी जयंती तो शनिवार को छुट्टी होने की वजह से सर्राफा बाजार बंद रहा. अब रविवार को भी सर्राफा बाजार बंद है. ऐसे में रेट्स गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) के ही प्रभावी रहेंगे. इसका मतलब यह है कि खरीदारों के लिए गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) का ही रेट लागू रहेगा. फिलहाल दिल्ली की बात करें तो यहां पर चांदी की कीमत घटकर 2.27 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.82% चढ़कर यानी 1839 रुपये तेजी के साथ 2,25,545 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,23,706 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,570 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 61.47 डॉलर प्रति औंस है. गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई है.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,35,000
|मुंबई
|2,35,000
|कोलकाता
|2,35,000
|चेन्नई
|2,40,000
|पटना
|2,35,000
|लखनऊ
|2,35,000
|मेरठ
|2,35,000
|कानपुर
|2,35,000
|अलीगढ़
|2,35,000
|मुरादाबाद
|2,35,000
|मिर्जापुर
|2,35,000
|अयोध्या
|2,35,000
|झांसी
|2,35,000
|आगरा
|2,35,000
|मथुरा
|2,35,000
|गोरखपुर
|2,35,000
|बरेली
|2,35,000
|गाजियाबाद
|2,35,000
|नोएडा
|2,35,000
|गुरुग्राम
|2,35,000
|चंडीगढ़
|2,35,000
|जयपुर
|2,35,000
|लुधियाना
|2,35,000
|गुवाहाटी
|2,35,000
|जलगांव
|2,35,000
|इंदौर
|2,35,000
|अहमदाबाद
|2,35,000
|वडोदरा
|2,35,000
|सूरत
|2,35,000
|पुणे
|2,35,000
|नागपुर
|2,35,000
|नासिक
|2,35,000
|बैंगलोर
|2,35,000
|भुवनेश्वर
|2,40,000
|कटक
|2,40,000
|अमरावती
|2,40,000
|विशाखापत्तनम
|2,40,000
|मैसूर
|2,35,000
|विजयवाड़ा
|2,40,000
|कोयंबटूर
|2,40,000
|मंगलौर
|2,35,000
|मदुरै
|2,40,000
|रायपुर
|2,35,000
|बेलगाम
|2,35,000
|राजमुंदरी
|2,40,000
|हैदराबाद
|2,40,000
|दावनगेरे
|2,35,000
|बेल्लारी
|2,35,000
|सलेम
|2,40,000
|वेल्लोर
|2,40,000
|अमरावती
|2,40,000
|गुंटूर
|2,40,000
|नेल्लोर
|2,40,000
|काकीनाडा
|2,40,000
|तिरुपति
|2,40,000
|कडपा
|2,40,000
|अनंतपुर
|2,40,000
|वारंगल
|2,40,000
|निजामाबाद
|2,40,000
|खम्मम
|2,40,000
|बेरहामपुर
|2,40,000
|राउरकेला
|2,40,000
|राजकोट
|2,35,000
|वसई-विरार
|2,35,000
|औरंगाबाद
|2,35,000
|सोलापुर
|2,35,000
|भिवंडी
|2,35,000
|कोल्हापुर
|2,35,000
|लातूर
|2,35,000
|तिरुपुर
|2,40,000
|तिरुनेलवेली
|2,40,000
|त्रिची
|2,40,000
|संबलपुर
|2,40,000
|इरोड
|2,40,000
|कोच्चि
|2,40,000
|थाइन
|2,35,000
|अमृतसर
|2,35,000
|नागरकोइल
|2,40,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,40,000
|तंजावुर
|2,40,000
|भोपाल
|2,35,000
|वाराणसी
|2,35,000
|गोवा
|2,35,000
|करूर
|2,40,000
|कुंभकोणम
|2,40,000
|नमक्कल
|2,40,000
|धर्मपुरी
|2,40,000
|डिंडीगुल
|2,40,000
|तूतीकोरिन
|2,40,000
|कुड्डालोर
|240,000
|कांचीपुरम
|2,40,000
|कृष्णागिरी
|2,40,000
|विल्लुपुरम
|2,40,000
|कोविलपट्टी
|2,40,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,40,000
|होसुर
|2,40,000
|कराइकुडी
|2,40,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,40,000
|रामनाथपुरम
|2,40,000
|अम्बुर
|2,40,000
|कन्याकुमारी
|2,40,000
|नागपट्टिनम
|2,40,000
|विरुधुनगर
|2,40,000
|कल्लाकुरिची
|2,40,000
|पोलाची
|2,40,000
|अर्काट
|2,40,000
|पलानी
|2,40,000
|अरियालूर
|2,40,000
|मोहाली
|2,35,000
|परमाकुदी
|2,40,000
|पेरम्बलूर
|2,40,000
|जयनकोंडम
|2,40,000
|कोडईकनाल
|2,40,000
|ऊटी
|2,40,000
|रामेश्वरम
|2,40,000
|शिवगंगा
|2,40,000
|तिरुवरुर
|2,40,000
|त्रिशूर
|2,40,000
|पांडिचेरी
|2,40,000
|चित्रदुर्ग
|2,35,000
|गडग
|2,35,000
|बागलकोट
|2,35,000
|मंड्या
|2,35,000
|भद्रावती
|2,35,000
|कोलार
|2,35,000
|तुमकुर
|2,35,000
|कोल्लम
|2,40,000
|अलाप्पुझा
|2,40,000
|कोट्टायम
|2,40,000
|पलक्कड़
|2,40,000
|मलप्पुरम
|,40,000
|कोझिकोड
|2,40,000
|कन्नूर
|2,40,000
|केरल
|2,40,000