दिवाली से पहले सोना-चांदी में रिकॉर्ड उछाल! चांदी 1.62 लाख पार, क्या अब करें निवेश?

Gold Silver Rate Today: दिवाली और धनतेरस के त्योहार से पहले सोने की कीमत सातवें आसमान पर पहुंच गई है. सोना 1 लाख 26 हजार रुपये के पार चला गया है. इधर, चांदी ने भी रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 14, 2025 8:56:06 PM IST

Gold Silver Rate Today
Gold Silver Rate Today

Gold Silver Price Today: घरेलू कमोडिटी बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई. यह बढ़ोतरी धनतेरस और दिवाली से पहले मजबूत मांग के कारण हुई है. इसके अलावा अमेरिका में टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंताओं और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में और कटौती की उम्मीद ने सुरक्षित निवेश की मांग को और बढ़ा दिया है. MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 2,300 से ज्यादा उछलकर 1,26,930 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

चांदी 8000 बढ़ी

दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 8,000 यानी 5 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़कर 1,62,700 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैै. सोमवार को सोना 2.6 प्रतिशत बढ़कर 1,24,562 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है. जबकि चांदी 5.6 प्रतिशत बढ़कर 1,54,650 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है.

क्या कारण है?

सोने की कीमत में यह उछाल वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताओं के कारण है. दरअसल अमेरिका और चीन के बीच नए सिरे से बढ़ते व्यापारिक तनाव ने वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंकाएं बढ़ा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर से प्रभावी चीनी उत्पाद पर 100 प्रतिशत टैरिफ और अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण की घोषणा की है. इसके जवाब में चीन ने दुर्लभ मृदा खनिज पर निर्यात नियंत्रण बढ़ाने की घोषणा की है.

क्या सोने में निवेश करने का सही समय है?

भारत में इस साल अब तक सोने की कीमत में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. शेयर बाजार में जोखिम के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर पलायन कर रहे है. हालांकि सोने की कीमत में तेजी के बीच निवेश के फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए. मौजूदा बाजार स्थिति को देखते हुए. लंबी अवधि के लिए सोने में निवेश किया जा सकता है. लेकिन छोटी अवधि के निवेशकों को गिरावट का इंतजार करना चाहिए.

