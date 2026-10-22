Silver Gold Rates 22 October 2026: चांदी के दाम 5000 रुपये गिरे तो सोना भी हुआ धड़ाम! यहां जानें शहरों के ताजा रेट्स

Silver Gold Rates 22 October 2026: गुरुवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई. 21 अक्टूबर की तुलना में, 24K सोने की कीमत 1.18% गिरकर 1,44,650 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 2.29% गिरकर 2,04,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 1.22 प्रतिशत गिरकर $4,090.51 प्रति औंस हो गया, जबकि स्पॉट सिल्वर 2.73 प्रतिशत गिरकर $56.394 प्रति औंस पर आ गया. इससे पता चलता है कि कीमती धातुओं पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है.

घरेलू वायदा बाजार (फ्यूचर्स मार्केट) में, 22 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:40 बजे MCX गोल्ड फ्यूचर्स 1.20% गिरकर 1,44,331 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे, जबकि MCX सिल्वर फ्यूचर्स लगभग 2.35% की गिरावट के साथ 2,04,264 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए.

सोना

24K प्रति 10 ग्राम

1,44,582 रुपये

▼

1,427 (−0.98%) रुपये

गोल्ड आइकन

चांदी

प्रति किलोग्राम

2,03,279

▼

5,802 (−2.78%) रुपये

शहरों में चांदी की कीमत रुपये में

दिल्ली में 999 फाइन चांदी का भाव : 204,030/1 किलोग्राम

मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव : 144,490/10 ग्राम

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव : 132,449/10 ग्राम

मुंबई में 999 फाइन चांदी का भाव : 204,380/1 किलोग्राम

बेंगलुरु में सोने के दाम

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव : 144,590/10 ग्राम

बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव : 132,541/10 ग्राम

बेंगलुरु में 999 फाइन चांदी का भाव : 210,360/1 किलोग्राम

कोलकाता में 24 कैरेट सोने का arbitrage भाव : 146,030/10 ग्राम

कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव : 133,861/10 ग्राम

चांदी की कीमत शहरों में

कोलकाता में 999 फाइन चांदी का भाव: 204,420/1 kg

हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव : 144,710/10 ग्राम

हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का भाव : 132,651/10 ग्राम

हैदराबाद में 999 फाइन चांदी का भाव : 204,590/1 kg

27-28 अक्टूबर पर क्यों हैं निवेशकों की नजर

जानकारों की मानें तो निवेशक अब 27-28 अक्टूबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, ताकि उन्हें ब्याज दरों की भविष्य की दिशा के बारे में कोई संकेत मिल सके. फेड का फैसला कीमती धातुओं (बुलियन) की कीमतों के लिए अहम होगा, क्योंकि ब्याज दरों का असर अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर पड़ता है. ऊंची ब्याज दरें और बॉन्ड यील्ड सोने को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना सकते हैं, क्योंकि सोने से कोई नियमित ब्याज आय नहीं मिलती है.

