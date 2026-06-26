Silver-Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जान लें आज क्या है मार्केट में भाव; यहां देखें हर शहर का हाल

Silver-Gold Price Today 26 June 2026: ईरान के खिलाफ अमेरिका की जारी जंग के बीच सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है. इससे पहले गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें कभी बढ़त तो कभी गिरावट हुई. समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव (अगस्त) 1,40,672 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले, जो पिछले बंद भाव 1,41,270 रुपये से 598 रुपये या 0.42 प्रतिशत कम थे.
भाव में कितनी हुई बढ़त और गिरावट
हालांकि, बाद में खरीदारी में दिलचस्पी दिखी और सोने की कीमत 719 रुपये या 0.50 प्रतिशत बढ़कर सुबह 11:38 बजे तक 1,41,989 रुपये के इंट्राडे हाई (दिन के उच्चतम स्तर) पर पहुंच गई. यह गिरकर 1,40,543 रुपये के इंट्राडे लो (दिन के निचले स्तर) पर भी आया, जो पिछले बंद भाव से 727 रुपये या 0.51 प्रतिशत कम था. समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, चांदी के वायदा भाव (जुलाई) में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया. चांदी 2,10,308 रुपये पर खुली, जो पिछले बंद भाव 2,13,075 रुपये से 2,767 रुपये या 1.30 प्रतिशत कम थी.
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यहां देखें सोने के दाम
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शहर
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24K सोना (1g)
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22K सोना (1g)
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18K सोना (1g)
|चेन्नई
|₹14,334
|₹13,139
|₹10,980
|मुंबई
|₹14,132
|₹12,954
|₹10,599
|दिल्ली
|₹14,147
|₹12,969
|₹10,614
|कोलकाता
|₹14,132
|₹12,954
|₹10,599
|बैंगलोर
|₹14,132
|₹12,954
|₹10,599
|हैदराबाद
|₹14,132
|₹12,954
|₹10,599
|केरल
|₹14,132
|₹12,954
|₹10,599
|पुणे
|₹14,132
|₹12,954
|₹10,599
|वडोदरा
|₹14,137
|₹12,959
|₹10,604
चांदी के क्या भाव हैं?
अभी भारत में चांदी की कीमत ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह अक्सर सोने से सस्ती होती है, फिर भी निवेशक और गहने खरीदने वाले चांदी को पसंद करते हैं, खासकर उन देशों में जहां सोने के गहनों की तुलना में चांदी के गहने ज़्यादा खरीदे जाते हैं. चांदी की कीमत ग्लोबल मार्केट पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की मांग भी इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ी भूमिका निभाती है.
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शहर
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10 ग्राम
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100 ग्राम
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1 किग्रा
|चेन्नई
|₹2,299
|₹22,990
|₹2,29,900
|मुंबई
|₹2,349
|₹23,490
|₹2,34,900
|दिल्ली
|₹2,349
|₹23,490
|₹2,34,900
|कोलकाता
|₹2,349
|₹23,490
|₹2,34,900
|बैंगलोर
|₹2,349
|₹23,490
|₹2,34,900
|हैदराबाद
|₹2,299
|₹22,990
|₹2,29,900
|केरल
|₹2,299
|₹22,990
|₹2,29,900
|पुणे
|₹2,349
|₹23,490
|₹2,34,900
|वडोदरा
|₹2,349
|₹23,490
|₹2,34,900