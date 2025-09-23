Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट

Sikkim State Lottery Result Today 1 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी के गोदावरी (Dear Godavari Tuesday) वीकली ड्रॉ आज, मंगलवार, 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे जारी कर दिया गया है. ड्रॉ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे प्रतिभागी अब अपने टिकट नंबर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वे कितने भाग्यशाली हैं. सिक्किम स्टेट लॉटरी भारत की सबसे लोकप्रिय लॉटरी योजनाओं में से एक है. हर हफ़्ते लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी टिकट खरीदते हैं. इस साल के गोदावरी मंगलवार ड्रॉ (Dear Godavari Tuesday Draw) में कई आकर्षक नकद पुरस्कार हैं, जिनमें एक बड़ा प्रथम पुरस्कार भी शामिल है. इसके अलावा दूसरे तीसरे पुरस्कार भी हैं. जो प्रतिभागियों को जीतने के बेहतर मौका मिल सके.

कैसे देखें अपना परिणाम (How to check your result)

इस ड्रॉ का सिक्किम लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट और कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर लाइवस्ट्रीम किया जाता है. प्रतिभागी वहां आसानी से विजेता नंबर देख सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक परिणाम की पीडीएफ़ (PDF) वेबसाइट पर अपलोड की जाती है ताकि टिकट होल्डर अपनी जीत की पुष्टि के लिए अपने नंबरों का मिलान कर सकें. लॉटरी आयोजक का कहना है कि सिक्किम स्टेट लॉटरी का उद्देश्य न केवल आपको अपनी किस्मत आजमाने का मौका प्रदान करना है. बल्कि राज्य सरकार की आय बढ़ाना और विभिन्न विकास कामों में सहयोग करना भी है. यही वजह है कि इस लॉटरी ने पूरे देश में काफी लोकप्रियता हासिल की है.

आप कितने भाग्यशाली हो (How lucky are you?)

अगर आपने इस हफ़्ते टिकट खरीदा है. तो तुरंत अपने नंबर चेक कर लें. हो सकता है कि इस बार आप भाग्यशाली हों और आपको अच्छा नकद इनाम मिले. हालांकि प्रतिभागियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह लॉटरी पूरी तरह से किस्मत का खेल है. इसमें जीत की कोई गारंटी नहीं होती. विजेता नंबर देखने के लिए प्रतिभागी सिक्किम लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए नतीजे देख सकते हैं. आज का दिन शायद आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है.

