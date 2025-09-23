Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट
Home > व्यापार > Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट

Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट

Sikkim State Lottery Result Today 1 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी का Dear Godavari Tuesday वीकली ड्रॉ आज, मंगलवार, 23 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे जारी कर दिया गया है. ड्रॉ का इंतज़ार कर रहे प्रतिभागी अब अपने टिकटों का भाग्य जान सकते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 23, 2025 3:08:29 PM IST

Dear Godavari Tuesday Weekly Lottery Result
Dear Godavari Tuesday Weekly Lottery Result

Sikkim State Lottery Result Today 1 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी के गोदावरी (Dear Godavari Tuesday) वीकली ड्रॉ आज, मंगलवार, 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे जारी कर दिया गया है. ड्रॉ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे प्रतिभागी अब अपने टिकट नंबर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वे कितने भाग्यशाली हैं. सिक्किम स्टेट लॉटरी भारत की सबसे लोकप्रिय लॉटरी योजनाओं में से एक है. हर हफ़्ते लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी टिकट खरीदते हैं. इस साल के गोदावरी मंगलवार ड्रॉ (Dear Godavari Tuesday Draw) में कई आकर्षक नकद पुरस्कार हैं, जिनमें एक बड़ा प्रथम पुरस्कार भी शामिल है. इसके अलावा दूसरे तीसरे पुरस्कार भी हैं. जो प्रतिभागियों को जीतने के बेहतर मौका मिल सके.

कैसे देखें अपना परिणाम (How to check your result)

इस ड्रॉ का सिक्किम लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट और कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर लाइवस्ट्रीम किया जाता है. प्रतिभागी वहां आसानी से विजेता नंबर देख सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक परिणाम की पीडीएफ़ (PDF) वेबसाइट पर अपलोड की जाती है ताकि टिकट होल्डर अपनी जीत की पुष्टि के लिए अपने नंबरों का मिलान कर सकें. लॉटरी आयोजक का कहना है कि सिक्किम स्टेट लॉटरी का उद्देश्य न केवल आपको अपनी किस्मत आजमाने का मौका प्रदान करना है. बल्कि राज्य सरकार की आय बढ़ाना और विभिन्न विकास कामों में सहयोग करना भी है. यही वजह है कि इस लॉटरी ने पूरे देश में काफी लोकप्रियता हासिल की है.

आप कितने भाग्यशाली हो (How lucky are you?)

अगर आपने इस हफ़्ते टिकट खरीदा है. तो तुरंत अपने नंबर चेक कर लें. हो सकता है कि इस बार आप भाग्यशाली हों और आपको अच्छा नकद इनाम मिले. हालांकि प्रतिभागियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह लॉटरी पूरी तरह से किस्मत का खेल है. इसमें जीत की कोई गारंटी नहीं होती.  विजेता नंबर देखने के लिए प्रतिभागी सिक्किम लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए नतीजे देख सकते हैं. आज का दिन शायद आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है.

हर पांडा ढूंढना आसान नहीं है, इस तस्वीर में आपकी नजरें देंगी सही जवाब

Tags: Dear Godavari Tuesdayhome-hero-pos-6Sikkim Dear Lottery Winnertuesday weekly lotterytuesday weekly lottery result
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट
Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट
Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट
Sikkim लॉटरी रिज़ल्ट Out! एक क्लिक में यहां देखें Dear Godavari Tuesday ड्रॉ के विजेताओं की पूरी लिस्ट