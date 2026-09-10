Credit Card Disadvantages: क्या सच में नहीं लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड? फायदे और नुकसान जानने के बाद ही करें इस्तेमाल, जानें कब हो सकती है समस्या

Credit Cards Disadvantages: आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारी रोजमर्रा की फाइनेंशियल जरूरतों का एक हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर होटल बुकिंग और किसी भी पेमेंट का भुगतान करने के लिए अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. बैंक और कार्ड कंपनियां ग्राहकों को कैशबैक और रिवार्ड जैसे कई ऑफर्स देकर आकर्षित करती हैं. इसके चलते कई बार लोग कार्ड बनवा लेते हैं. लेकिन, क्या वास्तव में आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए. हालांकि, क्रेडिट कार्ड के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं.

अगर कार्ड का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाए और हर महीने पूरा बिल समय पर चुका दिया जाए तो यह सुविधाजनक भी हो सकता है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना कई बार आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. चलिए जानते हैं क्रेडिट कार्ड आपके लिए कैसा रहेगा.

क्रेडिट कार्ड लेने के फायदे

क्रेडिट कार्ड लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास पैसे हों या न हों कार्ड के जरिए आप अपने जरूरत के समय पेमेंट कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड लेने पर आपको कैशबैक और रिवार्ड का फायदा मिलता है, जिससे आपको कई चीजें सस्ती मिल सकती हैं. अगर आप तरीके से इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर बनने में मदद मिल सकती है. क्रेडिट कार्ड लेने से आपको EMI की भी अच्छी सुविधा मिल सकती है, जिससे खर्चों का बोझ आपको एक साथ नहीं होता है.

क्यों नहीं लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड?