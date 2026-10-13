Share Market Updates: सेंसेक्स 548 अंक गिरा, निफ्टी 22,400 के नीचे बंद; FMCG, IT- बैंक शेयरों ने बनाया दबाव

Share Market Updates: घरेलू इक्विटी बाज़ार में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को बढ़त जारी रही. दोपहर के कारोबार में BSE सेंसेक्स 1,000 अंक से ज़्यादा उछला और NSE निफ्टी 1.5% से ज़्यादा चढ़कर 22,700 के स्तर को पार कर गया. IT शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और रियल्टी शेयरों में खरीदारी से मार्केट का मूड बेहतर हुआ. दिन भर के कारोबार में यह तेज़ी बढ़ती गई और बड़ी IT कंपनियों के शेयरों ने बढ़त में सबसे आगे भूमिका निभाई. हालांकि, कुछ स्मॉल-कैप शेयरों और हेल्थकेयर शेयरों में कमज़ोरी से पता चला कि बाज़ार के अलग-अलग हिस्सों में खरीदारी एक जैसी नहीं थी.

दोपहर 2:55 बजे BSE सेंसेक्स 1,064.58 अंक या 1.48% उछलकर 72,989.26 पर पहुंच गया. पिछले सेशन में इंडेक्स 71,924.68 पर बंद हुआ था और 71,951.73 पर खुला. इसने दिन के दौरान 73,007.97 का हाई लेवल छुआ. वहीं, NSE निफ्टी 339.35 अंक या 1.52% बढ़कर 22,702.70 पर पहुंच गया, जबकि पिछली क्लोजिंग 22,363.35 थी। इंडेक्स 22,364.15 पर खुला और दिन के दौरान 22,712.45 का हाई लेवल छुआ.

सेंसेक्स और निफ्टी की रैली में IT शेयरों का दबदबा

मार्केट की रैली में IT शेयरों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें निफ्टी IT इंडेक्स 4.98% बढ़कर 29,760.35 पर पहुंच गया. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में HCL टेक्नोलॉजीज 7.68% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 6.02% चढ़े। टेक महिंद्रा में 4.74% और इंफोसिस में 4.45% की बढ़त हुई। बड़े IT शेयरों में आई इस ज़बरदस्त तेज़ी ने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी सहारा दिया. अन्य प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर (2.97% ऊपर) और बजाज फाइनेंस (2.52% ऊपर) शामिल थे। बजाज फिनसर्व 2.26% और ट्रेंट 2.21% चढ़े.

रिएलिटी सेक्टरों में खरीदारी

बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस शेयरों ने भी रैली को सपोर्ट किया। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.05% बढ़कर 55,495.90 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 1.54% बढ़कर 25,249.10 हो गया. निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1.08% और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.92% चढ़े. रियल्टी शेयरों में भी ज़बरदस्त खरीदारी देखी गई, जिससे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.15% चढ़ गया. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक इंडेक्स 1.67% और निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1% बढ़े। आपको यह पसंद आ सकता है.

ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी; स्मॉल-कैप पीछे रहे

ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स ज़्यादातर पॉज़िटिव दायरे में रहे, हालाँकि स्मॉल-कैप शेयरों का प्रदर्शन मुख्य बेंचमार्क के मुकाबले कमज़ोर रहा. निफ्टी 100 में 1.32% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी 200 में 1.21% और निफ्टी 500 में 1.06% की तेज़ी आई. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.78% और निफ्टी मिडकैप 150 में 0.73% की बढ़त हुई. इसके उलट, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.08% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 50 में 0.10% और निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 0.14% की बढ़त हुई. सेक्टर के इंडेक्स में, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 1.30% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी FMCG इंडेक्स में 0.98% की तेज़ी आई. निफ्टी मेटल इंडेक्स में 0.78% की बढ़त हुई

फार्मा सेक्टर में गिरावट

वहीं,निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 0.23% और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.17% की गिरावट आई, जो ब्रॉडर मार्केट की तेज़ी के बीच अपवाद रहे. इंडिया VIX, जो मार्केट में उतार-चढ़ाव की उम्मीद को मापता है, 6.73% गिरकर 14.23 पर आ गया, जिससे पता चलता है कि मार्केट के उतार-चढ़ाव के पैमाने में कमी आई है.