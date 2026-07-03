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Share Market Today: क्या आज भी जारी रहेगी बाजार की ‘हैट्रिक’ या वीकेंड से पहले लगेगी ब्रेक? जानें तेजी के 5 बड़े संकेत

शेयर बाजार में लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद आज क्या होगा? कंपनियों के दमदार Q1 अपडेट्स और IT सेक्टर के भरोसे क्या बाजार लगाएगा हैट्रिक? जानें हर बड़ा अपडेट.

By: Shivani Singh | Published: July 3, 2026 1:06:50 PM IST

शेयर बाजार में लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद आज क्या होगा? कंपनियों के दमदार Q1 अपडेट्स और IT सेक्टर के भरोसे क्या बाजार लगाएगा हैट्रिक? जानें हर बड़ा अपडेट(Image-AI)
शेयर बाजार में लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद आज क्या होगा? कंपनियों के दमदार Q1 अपडेट्स और IT सेक्टर के भरोसे क्या बाजार लगाएगा हैट्रिक? जानें हर बड़ा अपडेट(Image-AI)


भारतीय शेयर बाजार में लगातार दो दिनों की तेजी के बाद अब हर किसी की नजरें शुक्रवार के कारोबार पर टिकी हैं. गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दमदार बढ़त के साथ बंद हुए. आईटी शेयरों में आई जोरदार खरीदारी, मजबूत ग्लोबल संकेतों और दिग्गज कंपनियों के पहली तिमाही (Q1) के बिजनेस अपडेट्स ने निवेशकों का हौसला बढ़ा दिया है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाजार आज भी इस रफ्तार को बनाए रख पाएगा या फिर वीकेंड से पहले मुनाफावसूली हावी होगी.

आज बाजार की दिशा तय करने में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का रुख, अमेरिकी बाजारों की चाल, घरेलू कंपनियों के तिमाही अपडेट्स और कड़े कॉरपोरेट फैसले सबसे अहम भूमिका निभाएंगे. फिलहाल आईटी सेक्टर बाजार को सबसे बड़ा सहारा दे रहा है, जबकि बैंकिंग, ऑटो और मेटल सेक्टर के शेयर भी रडार पर रहेंगे. अगर ग्लोबल मार्केट से मजबूती के संकेत मिलते रहे, तो घरेलू बाजार में भी खरीदारी को और ताकत मिल सकती है.

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बाजार के लिए कौन से संकेत पॉजिटिव हैं?

गुरुवार को भारतीय बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली थी. सेंसेक्स करीब 579 अंक उछलकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 169 अंकों की बढ़त दर्ज की गई. अमेरिकी और एशियाई बाजारों से मिले अच्छे संकेतों ने भारतीय निवेशकों में नया भरोसा जगाया है. बाजार जानकारों का मानना है कि महंगाई, ब्याज दरों और वैश्विक मंदी को लेकर जो डर पहले था, वह अब काफी कम हो गया है. यही वजह है कि निवेशक अब मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में जमकर पैसा लगा रहे हैं.

आज किन शेयरों पर रहेगी पैनी नजर?

बिजनेस अपडेट्स और अहम खबरों के चलते आज इन कंपनियों के शेयरों में अच्छी-खासी हलचल देखने को मिल सकती है:

  • मैरिको (Marico): घरेलू कारोबार में सुधार के संकेत हैं.
  • हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc): पहली तिमाही में रिकॉर्ड प्रोडक्शन दर्ज किया है.
  • अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises): ओडिशा में बड़े एल्युमिनियम प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है.
  • मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki): हरियाणा के खरखौदा में नए प्लांट की शुरुआत हुई है.
  • यस बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस: पहली तिमाही के शानदार बिजनेस अपडेट्स और लोन ग्रोथ के आंकड़ों के कारण फोकस में रहेंगे.
  • रेलटेल (RailTel) और बीपीसीएल (BPCL): अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के चलते निवेशकों की पसंद बने रहेंगे.
  • पीबी फिनटेक (PB Fintech) और डीमार्ट (DMart): तिमाही नतीजों और बिजनेस अपडेट्स के दम पर रेस में बने रहेंगे.
  • एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया: जीएसटी (GST) से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिलने के बाद सुर्खियों में है.

क्या कहते हैं कंपनियों के तिमाही आंकड़े?

अप्रैल-जून तिमाही के जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, वे बाजार के लिए काफी उत्साहजनक हैं. सरकारी और निजी क्षेत्र के कई बड़े बैंकों (जैसे PNB, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और CSB बैंक) ने लोन बांटने और डिपॉजिट जुटाने के मामले में शानदार ग्रोथ दिखाई है. इसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में भी तगड़ा उछाल आया है. ये आंकड़े साफ करते हैं कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर में बिजनेस एक्टिविटी बेहद मजबूत है, जिसका सीधा फायदा शेयर बाजार को मिल सकता है.

इसके अलावा पीसी ज्वैलर (PC Jeweller) जैसी कंपनियों ने भी बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ का दावा किया है और इसी तिमाही में पूरी तरह कर्ज मुक्त होने का भरोसा जताया है. कुल मिलाकर, कंपनियों के विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स की खबरों के बीच आज होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और एजीएम (AGM) पर भी नजर रहेगी, क्योंकि डिविडेंड या अन्य बड़े फैसलों से इन शेयरों में बड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है.

FIIs और ग्लोबल मार्केट का रोल

भारतीय बाजार सिर्फ घरेलू खबरों के दम पर नहीं चलेगा. विदेशी निवेशकों (FIIs) की लिवाली, अमेरिकी-एशियाई बाजारों का रुख, कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें और डॉलर का उतार-चढ़ाव भी निवेशकों की रणनीति तय करेगा. अगर विदेशी फंड्स की खरीदारी जारी रहती है, तो बाजार की यह रैली तीसरे दिन भी आगे बढ़ सकती है.

फिलहाल बाजार का मूड-माहौल पूरी तरह पॉजिटिव नजर आ रहा है. अगर आज ट्रेडिंग के दौरान कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, तो भारतीय शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो सकता है.

Tags: share market
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