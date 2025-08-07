Home > व्यापार > Share Market Today: Trump के टैरिफ बम से थर्रा गया भारत का शेयर मार्केट, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?

Share Market Today: लगभग 100 अंक गिरने के बाद निफ्टी में तेजी से सुधार हुआ है। ट्रम्प द्वारा अमेरिका को भारतीय निर्यात पर टैरिफ दोगुना करके उसे 50% तक बढ़ाने के बाद, भारतीय बाजार में लचीलापन दिखाई दे रहा है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 7, 2025 09:55:21 IST

Share Market Today: शेयर मार्किट डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। जिसकी वजह से भारत के शेयर मार्केट में काफी उथल-पुथल देखने को मिला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, बुधवार शाम ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने कहा कि यह फैसला भारत द्वारा लगातार रूसी तेल खरीदने के जवाब में लिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है।

शेयर मार्केट पर हुआ ये असर

पहले रेपो रेट में कटौती न होने और फिर अमेरिका द्वारा टैरिफ दरों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद आज शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार आज दबाव में दिख सकता है। वहीं टैरिफ के चलते कई सेक्टर्स के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल सकती है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी खुलते ही गिर गए। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट देखी गई। बीएसई 80,351.57 पर पहुंच गया।

ट्रंप के 50% टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार को कितना नुकसान ? गिफ्ट निफ्टी ने दिया संकेत

निफ्टी में तेजी से हुआ सुधार

लगभग 100 अंक गिरने के बाद निफ्टी में तेजी से सुधार हुआ है। ट्रम्प द्वारा अमेरिका को भारतीय निर्यात पर टैरिफ दोगुना करके उसे 50% तक बढ़ाने के बाद, भारतीय बाजार में लचीलापन दिखाई दे रहा है। निफ्टी सूचकांक 24,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स लगभग 200 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।

