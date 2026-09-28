Share Market Crash: शेयर बाजार क्रैश होगा तो क्या करें? मार्केट गिरने पर ऐसे करें सूझबूझ का इस्तेमाल, नहीं डूबेंगे आपके पैसे

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Share Market Crash: शेयर बाजार में गिरावट आना कोई नई बात नहीं है. बाजार में अक्सर उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिलता है. लेकिन, कई बार गिरती मार्केट देखकर निवेशक अपना इनवेस्टमेंट या शेयर बेचकर भाग जाते हैं. फिलहाल सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखने के साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी क्रैश देखने के लिए मिल रहा है. पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, कच्चे तेल की कीमत में बड़ी बढ़त की बिकवाली और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने घरेलू शेयर बाजार को आज एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है.
कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई हो. लेकिन, कुछ समय बीतने के बाद ही मार्केट में अच्छी तेजी भी देखी जाती है. इसलिए ऐसे में धैर्य रखना बेहद जरूरी होता है. चलिए जानते हैं शेयर मार्केट क्रैश होने पर आपको क्या करना चाहिए.
1. घबराकर बिलकुल न निकालें पैसे
अगर शेयर मार्केट क्रैश हो चुकी है तो ऐसे में आप घबराकर पैसा बिलकुल न निकालें. मार्केट गिरने पर पोर्टफोलियो में नुकसान देखकर तुरंत बेचने का मन करना स्वाभाविक है. लेकिन केवल डर की वजह से किया गया फैसला नुकसान को और ज्यादा बढ़ा सकता है. जब तक कोई शेयर या फंड बेचा नहीं जाता, तब तक दिखाई दे रहा नुकसान आमतौर पर लॉस नहीं माना जाता है. इसलिए गिरते हुए शेयर को हड़बड़ी में बिलकुल न बेचें.
2. सस्ता समझकर न खरीदें शेयर
अक्सर जब शेयर मार्केट क्रैश होने लगती है तो लोग जल्दबाजी में आकर सस्ते शेयरों में निवेश करने लगते हैं. बाजार गिरने पर एक आम सोच होती है कि जो शेयर पहले 1,000 का था और अब 700 का हो गया है. ऐसे में सस्ता देखकर ज्यादातर लोग शेयर लेने की कोशिश करते हैं. लेकिन केवल कीमत कम होना किसी शेयर के अंडलवैल्यू या फिर उसके खराब होने का प्रमाण नहीं है. इसलिए जल्दबाजी में आकर ऐसा फैसला लेने से बचें.
3. पोर्टफोलियो को जांच
अगर शेयर मार्केट में हलचल है और आप द्वारा लगाए गए शेयर और स्टॉक्स लगातार नीचे जा रहे हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए. सबसे पहले यह देखें कि आपका पोर्टफोलियो कितने नुकसान में है. अगर आपको लगता है कि किसी शेयर को रखना आपके लिए आगे चलकर और ज्यादा घाटे का सौदा साबित हो सकता है तो ऐसे में आप उस शेयर को बेच सकते हैं या अन्य तरह से भी उसे मैनेज कर सकते हैं.