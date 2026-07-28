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Share Market Crash:एक ही दिन में 1.10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान ,निवेशकों की बढ़ी टेंशन; जानें किन शेयरों ने कराया नुकसान

Share market crash: एक दिन पहले 27 जुलाई को शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप ₹4,80,33,146 करोड़ था. आज मार्केट बंद होने तक यह आंकड़ा गिरकर ₹4,79,22,258 करोड़ हो गया था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 28, 2026 5:19:38 PM IST

शेयर बाजार में निवेशकों का भारी नुकसान,
शेयर बाजार में निवेशकों का भारी नुकसान,


 Share market crash: आज (28 जुलाई, 2026) शेयर मार्केट में सुस्ती और उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिला. मंथली एक्सपायरी के दबाव में मार्केट में न तो कोई बड़ी उछाल आई और न ही कोई बड़ी गिरावट आई. हालांकि, इस शांत ट्रेडिंग के बीच निवेशकों को बड़ा झटका लगा. दिन भर की ट्रेडिंग के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए. इस मामूली सी गिरावट ने शेयर मार्केट के निवेशकों की जेब से ₹1.10 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान किया है.

एक ही दिन में ₹1.10 लाख करोड़ का नुकसान

एक दिन पहले 27 जुलाई को शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप ₹4,80,33,146 करोड़ था. आज मार्केट बंद होने तक यह आंकड़ा गिरकर ₹4,79,22,258 करोड़ हो गया था. सीधे शब्दों में कहें तो, आज की सुस्त ट्रेडिंग ने निवेशकों की कुल दौलत को ₹1,10,887 करोड़ कम कर दिया है. बड़े मार्केट को देखें तो, आज मिड-कैप स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई, लेकिन स्मॉल-कैप इंडेक्स बिकवाली के दबाव में पूरी तरह से पिट गया.

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IT सेक्टर ने दिया सपोर्ट 

आज के गिरते मार्केट को मुख्य रूप से IT और रियल एस्टेट सेक्टर्स ने संभालने की कोशिश की. निफ्टी IT इंडेक्स में 3 परसेंट से ज़्यादा की ज़बरदस्त बढ़त दर्ज की गई, जबकि रियल्टी सेक्टर भी 2 परसेंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ. दूसरी ओर, FMCG और PSU बैंक स्टॉक्स ने मार्केट का सेंटिमेंट पूरी तरह से बिगाड़ दिया. निफ्टी FMCG इंडेक्स में 1 परसेंट से ज़्यादा की गिरावट देखी गई. इसके अलावा, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1 परसेंट और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.40 परसेंट गिरा.

सेंसेक्स-निफ्टी धीरे चले

बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो, वे पूरे दिन बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करते रहे. सेंसेक्स 69.86 पॉइंट्स (0.09%) की मामूली गिरावट के साथ 76,765.92 पर बंद हुआ. इस बीच, निफ्टी 50 में भी 10.60 पॉइंट्स (0.09%) की मामूली गिरावट आई और यह 23,985.35 पर बंद हुआ. ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 152 पॉइंट्स उछलकर 76,988 पर पहुंच गया, लेकिन ऊपरी लेवल को बनाए नहीं रख सका. निफ्टी 24,041 के हाई पर भी पहुंचा, लेकिन प्रॉफिट-बुकिंग ने आखिरकार मार्केट को लाल निशान में धकेल दिया.

इन स्टॉक्स में दिखा दमदार एक्शन

सेंसेक्स के 30 बड़े स्टॉक्स में से 17 आज हरे निशान में बंद हुए. TCS, जोमैटो और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा बढ़त देखी गई, जिससे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हुआ. इसके उलट, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), BEL और NTPC में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई. आज BSE पर कुल 4,424 स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई. इनमें से 109 स्टॉक्स ने अपना एक साल का हाई (52-हफ्ते का हाई) छुआ, जबकि 84 स्टॉक्स अपने 52-हफ्ते के लो पर आ गए.

Tags: Sensex Nifty updateshare market todayStock market
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