गूगल के को-फाउंडर ने गुस्से में दान कर दिया कई करोड़, देख दुनिया के सबसे अमीर शख्स के भी उड़े होश

Sergey Brin Donations: US में चल रही टैक्स बहस के बीच गूगल के को-फ़ाउंडर सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) ने एक बड़ा और हैरान करने वाला कदम उठाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिन ने सैन फ़्रांसिस्को में प्रपोज़ किए गए एक नए बिज़नेस टैक्स कानून का विरोध करने के लिए लगभग $500,000 (लगभग Rs 4.77 करोड़) डोनेट किए हैं.

पॉलिटिकल कमिटी को किया डोनेट

यह पैसा एक पॉलिटिकल कमिटी को डोनेट किया गया है जो इस प्रपोज़ल का विरोध कर रही है, जिसे ओवरपेड CEO टैक्स कहा जाता है. इस टैक्स प्रपोज़ल को लेकर सैन फ़्रांसिस्को में एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है. 2 जून को, वहाँ के वोटर दो अलग-अलग टैक्स प्रपोज़ल पर वोट करेंगे: मेज़र C और मेज़र D. मेज़र C को ट्रेड एसोसिएशन और बिज़नेस ग्रुप्स का सपोर्ट है. यह छोटे बिज़नेस के लिए टैक्स में राहत का वादा करता है. इस प्रपोज़ल में छोटे बिज़नेस के लिए टैक्स छूट की लिमिट $5 मिलियन से बढ़ाकर $7.5 मिलियन करने का प्रपोज़ल है. इससे, बदले में, बड़ी कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा.

विवादों में Measure D

दूसरी ओर, मेज़र D काफ़ी विवादों में फंसा हुआ है और इसे ओवरपेड CEO टैक्स कहा जा रहा है. यह प्रपोज़ल कंपनी के CEO और कर्मचारियों की सैलरी के बीच के अंतर के आधार पर टैक्स लगाने की बात करता है. खास बात यह है कि इसमें सिर्फ़ सैन फ़्रांसिस्को के ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी भी शामिल होगी. मज़दूर संगठनों और प्रोग्रेसिव ग्रुप्स का तर्क है कि शहर की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए बड़ी और अमीर कंपनियों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए. हालाँकि, बिज़नेस ग्रुप्स का दावा है कि इससे कंपनियाँ सैन फ़्रांसिस्को छोड़ सकती हैं और नौकरियों पर असर पड़ सकता है.

नाराज़ हैं सर्गेई ब्रिन

कहा जा रहा है कि सर्गेई ब्रिन इस बात से नाराज़ हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने न सिर्फ़ इस प्रस्ताव का विरोध किया है, बल्कि एक दूसरे, बिज़नेस-फ़्रेंडली प्रस्ताव को फ़ाइनेंशियल मदद भी दी है. ब्रिन की नेट वर्थ लगभग $260 बिलियन आंकी गई है. हाल ही में, उन्होंने अपना घर कैलिफ़ोर्निया से लेक ताहो के पास नेवाडा में शिफ़्ट कर लिया है. माना जा रहा है कि नेवाडा में राज्य के टैक्स न होने की वजह से यह फ़ैसला आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद है.

ब्रिन सोशलिज़्म के ख़िलाफ़

ब्रिन ने हाल ही में एक पब्लिक बयान में कहा कि वह सोशलिज़्म के ख़िलाफ़ हैं. उन्होंने कहा कि उनका परिवार 1979 में सोवियत यूनियन से भागकर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया था और उन्होंने सोशलिज़्म के नुकसान को अपनी आँखों से देखा था. ब्रिन के मुताबिक, वह नहीं चाहते कि कैलिफ़ोर्निया उस रास्ते पर जाए.

इस पूरे मामले ने US टेक सेक्टर में एक नई बहस छेड़ दी है. कई लोगों का मानना ​​है कि सिलिकॉन वैली के अरबपति अब खुलेआम राजनीति में दखल दे रहे हैं, खासकर जब नई पॉलिसी उनके बिज़नेस और दौलत पर असर डालती हैं. सैन फ्रांसिस्को पहले से ही खाली ऑफिस, कॉर्पोरेट माइग्रेशन और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है. इसलिए, यह आने वाला वोट न सिर्फ लोकल राजनीति के लिए बल्कि पूरी US टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है.

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