Senior Citizen FD Rates: 3 साल की FD में मिल रहा है 8% तक तगड़ा ब्याज! जानें कौन से बैंक दे रहे हैं सबसे ज्यादा रिटर्न

Senior Citizen FD Rates: बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी निवेश का एक भरोसेमंद साधन माना जाता है, क्योंकि इसमें निश्चित रिटर्न की गारंटी होती है और पैसा सेफ रहता है. खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये ऑप्शन और भी आकर्षक हो जाता है, क्योंकि उन्हें नॉर्मल कस्टमरों की तुलना में ज्यादा ब्याज दर का लाभ मिलता है. इसी वजह से कई सीनियर सिटीजन अपनी बचत का बड़ा हिस्सा एफडी में लगाना पसंद करते हैं.

अगर आप भी सेफ इंवेस्टमेंट के साथ बेहतर ब्याज की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है. कुछ बैंक 3 साल की एफडी पर 8% तक का आकर्षक रिटर्न दे रहे हैं.

स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD रिटर्न

स्मॉल फाइनेंस बैंक आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज ऑफर करते हैं.

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक: 3 साल की एफडी पर करीब 8% तक का वार्षिक ब्याज प्रदान करता है.

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक: यहां भी वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 8% तक का रिटर्न मिलता है.

एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक: ये बैंक 3 साल की अवधि पर करीब 7.50% से 8% तक ब्याज देता है.

प्राइवेट बैंकों में FD की ब्याज दरें

निजी क्षेत्र के कई बैंक भी सीनियर सिटीजन को बेहतर रिटर्न दे रहे हैं.

यस बैंक: 3 साल की एफडी पर लगभग 7.75% तक ब्याज.

आरबीएल बैंक: यहां करीब 7.70% की दर से रिटर्न मिलता है.

आईडीएफसी बैंक: 3 साल की एफडी पर लगभग 7.50% तक ब्याज उपलब्ध है.

सरकारी बैंकों की FD स्कीम

सरकारी बैंक सेफ माने जाते हैं, हालांकि ब्याज दरें थोड़ी कम हो सकती हैं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): 2 से 3 साल की एफडी पर करीब 6.90% और 3 से 5 साल की एफडी पर लगभग 6.80% ब्याज देता है.

बैंक ऑफ इंडिया: वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल की एफडी पर लगभग 7.45% तक रिटर्न मिलता है.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB): 3 साल की एफडी पर करीब 6.80% ब्याज दर प्रदान करता है.



