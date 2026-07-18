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EPFO और UMANG ऐप के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, फर्जी App बनाकर की जा रही ठगी, कैसे करें असली-नकली की पहचान

इसलिए इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको असली और नकली ऐप के बीच के फर्क को समझना चाहिए. हालांकि, पिछले कुछ समय से उमें ऐप पर लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इन ऐप्स में फर्क कैसे समझें.

By: Kunal Mishra | Published: July 18, 2026 4:31:30 PM IST

EPFO और UMANG ऐप के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, फर्जी App बनाकर की जा रही ठगी, कैसे करें असली-नकली की पहचान


EPFO and UMANG App Fraud: देश में लोग अलग- अलग तरीकों से फ्रॉड करने का तरीका ढूढ़ते हैं. पिछले कुछ समय से साइबर अपराधी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरह ही दिखाई देने वाली एक ऐप बनाकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं. कई बार लोग असली और नकली ऐप में फर्क नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं. ग्राहक द्वारा प्रतिक्रिया देने पर साइबर अपराधी उनसे यूएएन नंबर और पासवर्ड समेत कुछ अन्य जानकारियां मांगने लगते हैं. जैसे-जैसे डेटा साइबर अपराधियों तक पहुंचता जाता है वे आपका बैंक खाता साफ कर देते हैं.

इसलिए इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको असली और नकली ऐप के बीच के फर्क को समझना चाहिए. हालांकि, पिछले कुछ समय से उमें ऐप पर लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इन ऐप्स में फर्क कैसे समझें. 

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फर्जी औप डाउनलोड करने से बचें 

अगर आप अपना पीएफ का बैलेंस जानना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उमंग ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसे वेरिफाई जरूर करना चाहिए. बिना जानकारी के ऐप डाउनलोड करना खासकर किसी लिंक के माध्यम से आपको फ्रॉड का शिकार बना सकता है. इसलिए आपको PF से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को डाउनलोड करके केवल उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए.

हाल ही में EPFO ने भी जानकारी साझा की है कि उमंग और EPFO की कई फर्जी ऐप्स इंटरनेट पर दिखाई दे रही हैं. ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट किया है. जिसके चलते पुछले कुछ समय के लिए वेबसाइट और ऐप नहीं लॉगिन हो रहे थे. 

कैसे समझें असली और नकली ऐप में फर्क? 

अगर आप उमंग और EPFO की असली और नकली ऐप में फर्क समझना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसे वेरिफाई जरूर करें. इसके लिए आपको ऐप की डाउनलोड करने की संख्या और ऐप रिव्यू को देखना चाहिए. अगर आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक लिंक नहीं दिया गया है तो उसे डाउनलोड न करें. फर्क समझने के लिए आपको डेवलपर के नाम के साथ ही डाउनलोड की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा स्पेलिंग में किसी तरह की गलती हो तो भी हो सकता है कि वह फर्जी ऐप हो.

Tags: UMANG App Fraud
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