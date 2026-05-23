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SBI Strike Cancelled: ग्राहकों के लिए राहतभरी खबर, 25-26 मई को देशव्यापी बैंक हड़ताल टली, सभी शाखाएं खुली रहेंगी

SBI Bank Strike: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होने वाली 25 और 26 मई को देशव्यापी हड़ताल टल चुकी है. यह फ़ैसला बैंक मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच बातचीत के बाद लिया गया, जब दोनों पक्ष कर्मचारियों की मांगों पर एकमत हो गए.

By: Shristi S | Published: May 23, 2026 6:04:34 PM IST

SBI बैंक की हड़ताल रद्द
SBI बैंक की हड़ताल रद्द


SBI Bank Strike Cancelled: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छी और काम की खबर सामने आई है, जिससे उन्हें बड़ी परेशानी से राहत मिलेगी. दरअसल 25 और 26 मई को होने वाली देशव्यापी बैंक हड़ताल को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है.

यह फ़ैसला बैंक मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच बातचीत के बाद लिया गया, जब दोनों पक्ष कर्मचारियों की मांगों पर एकमत हो गए. नतीजतन, देश भर में SBI की सभी शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी और बैंकिंग कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा.

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हड़ताल टलने से ग्राहकों को बड़ी परेशानी से राहत कैसे मिली?

अगर यह हड़ताल होती, तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता, जिसके चलते कई दिनों तक बैंक लगातार बंद रहते. असल में, 23 मई (महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण) और 24 मई (रविवार) को बैंक पहले से ही बंद थे. इसके ठीक बाद, 25 और 26 मई को हड़ताल होनी थी; और उसके बाद, 27 और 28 मई को कई राज्यों में बकरीद की छुट्टियां हैं. इन हालात में, अगर हड़ताल होती, तो बैंकिंग सेवाएं लगातार छह दिनों तक ठप रह सकती थीं, जिससे नकदी की कमी और चेक क्लियरेंस में देरी जैसी बड़ी समस्याएँ पैदा हो सकती थीं.

आखिर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर क्यों जाने की योजना बना रहे थे?

‘ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया स्टाफ़ फ़ेडरेशन’ (AISBISF) ने कर्मचारियों की कई पुरानी और लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए इस हड़ताल का आह्वान किया था. यूनियन का आरोप था कि बैंक मैनेजमेंट के साथ बातचीत संतोषजनक ढंग से आगे नहीं बढ़ रही थी, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा था.

क्या थीं कर्मचारियों की मुख्य मांगें?

भर्ती में कमी: पिछले 30 सालों से, ‘मैसेंजर’ के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है.
आउटसोर्सिंग का विरोध: स्थायी पदों (विशेष रूप से ट्रेड फ़ाइनेंस, कृषि सहयोगी और सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्रों में) को बाहरी ठेकेदारों को आउटसोर्स किया जा रहा है.
पेंशन संबंधी मुद्दे: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन फ़ंड मैनेजर बदलने की अनुमति मिलने में देरी हो रही थी.
सुरक्षा संबंधी चिंताएं: ATM चोरी और हमलों की घटनाओं के बावजूद, 2022 के बाद से कोई नया हथियारबंद गार्ड (सुरक्षाकर्मी) भर्ती नहीं किया गया है.

बातचीत के दौरान ऐसा क्या हुआ?

शुक्रवार, 22 मई को मुंबई के कॉर्पोरेट सेंटर में SBI मैनेजमेंट और स्टाफ फेडरेशन के बीच एक अहम बैठक हुई. यह बैठक काफी रचनात्मक साबित हुई. यूनियन के अनुसार, बैंक मैनेजमेंट ने उनकी मांगों को लेकर लचीला रुख अपनाया, और कई अहम मुद्दों पर काफी प्रगति हुई. दोनों पक्षों के बीच आम सहमति बन गई, जिसके बाद यूनियन ने अपने सभी विरोध प्रदर्शनों और तयशुदा दो-दिवसीय हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया. SBI ने आधिकारिक तौर पर एक एडवाइज़री जारी कर अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि 25 और 26 मई को सभी नियमित बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी.

Tags: SBISBI Bank Strike 2026
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