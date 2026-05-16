Petrol Diesel Price Hike: क्या फिर बढ़ेंगी फ्यूल की कीमतें? SBI की रिपोर्ट में बड़ा अलर्ट

Petrol Diesel Price Hike: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर US डॉलर के मुकाबले रुपया और कमज़ोर होता है, तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने से तेल कंपनियों को मिलने वाला मुनाफ़ा पूरी तरह खत्म हो सकता है.

फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत

SBI की इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से सरकारी तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इससे कंपनियों को अंडर-रिकवरी, यानी लागत से कम दाम पर फ्यूल बेचने से होने वाला नुकसान लगभग 52,700 करोड़ रुपये कम हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह रकम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कुल अनुमानित नुकसान का लगभग 15% है.

वेस्ट एशिया संकट का असर

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने शुक्रवार को वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी को वजह बताते हुए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दीं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर भारत जैसे इंपोर्ट पर निर्भर देशों पर असर डालती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च की ज़रूरत होती है.

रुपये की कमज़ोरी एक बड़ी चिंता

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रुपया और कमज़ोर होता है, तो कच्चे तेल के इंपोर्ट की लागत तेज़ी से बढ़ जाएगी. नतीजतन, बढ़ती फ्यूल की कीमतों से होने वाला कोई भी फ़ायदा खत्म हो सकता है. SBI के मुताबिक, अगर रुपया अपने मौजूदा लेवल से सिर्फ़ ₹2 कम होता है, तो तेल कंपनियों की एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ़ इंपोर्ट की लागत से खत्म हो जाएगी.

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

शुक्रवार की ट्रेडिंग के दौरान, रुपया डॉलर के मुकाबले 96 से नीचे गिर गया. आखिर में, यह 95.81 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि रुपया पहले ही ऐसे लेवल पर पहुँच गया है जहाँ और गिरावट तेल कंपनियों के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकती है.

तेल कंपनियों को भारी नुकसान

रिपोर्ट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हवाले से कहा गया है कि सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन लगभग ₹1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है. सालाना आधार पर, यह नुकसान लगभग ₹3.6 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है.