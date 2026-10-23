SBI Data Leak: करीब 4,000 ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक, क्या खाली हो जाएगा खाता ! जानिये क्या कहा एसबीआई ने

SBI Data Leak: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने उन 3,897 ग्राहकों को सूचित किया है जिनका डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया था. बैंक ने कहा कि उनके अकाउंट बैलेंस और पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं. डेटा लीक होने की आशंका के बारे में जानकारी देने के दो दिन बाद बैंक ने बताया कि उसने प्रभावित ग्राहकों को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अलग-अलग सूचित कर दिया है. बैंक ने एक बयान में कहा कि हाल ही में हुई साइबर घटना के संबंध में बैंक ने उन सभी ग्राहकों को ईमेल और/या व्हाट्सएप के जरिए सूचित कर दिया है जिनका डेटा लीक होने की पहचान हुई थी. हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि आपके अकाउंट बैलेंस और पैसे हमारे पास सुरक्षित हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अपनाएं, अपना OTP, PIN या पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा ना करें और संदिग्ध कॉल, मैसेज या ईमेल को लेकर सतर्क रहें.

3,897 ग्राहकों की निजी जानकारी हुई लीक

21 अक्टूबर को SBI ने बताया कि शुरुआती जांच में डार्क वेब पर लीक हुए डेटा में 3,897 ग्राहकों की निजी जानकारी (जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पता) शामिल होने का पता चला है. बैंक ने इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. लीक हुए डेटा में ग्राहकों के नाम, जन्म तिथि, लिंग, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID और घर का पता जैसी जानकारियां शामिल थीं.

SBI को डार्क वेब पर डेटा लीक होने की जानकारी 16 अक्टूबर को मिली थी. यह जानकारी उसे ‘थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर’, ‘डिफेंस साइबर एजेंसी’ और ‘इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम’ (CERT-In) से मिली थी. रिपोर्ट के अनुसार, इस डेटा में ब्रांच की जानकारी, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल (CIF) नंबर, लीड ID, लोन और लीड रिकॉर्ड से जुड़ा मेटाडेटा, और अन्य संबंधित फाइलें शामिल थीं.

करीब पौन 4 लाख रिकॉर्ड की पड़ताल की

अपनी शुरुआती जांच के तहत बैंक ने डार्क वेब पर मिले लगभग 3,75,000 रिकॉर्ड की पड़ताल की और 3,897 ऐसे कस्टमर रिकॉर्ड की पहचान की, जिनमें व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी मौजूद थी. SBI ने बताया कि अलर्ट मिलने के तुरंत बाद उसने अपने ‘साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स’ और ‘कंटेनमेंट प्रोटोकॉल’ को सक्रिय कर दिया.