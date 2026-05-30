Home > व्यापार > SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल

SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल

SBI Credit Card Rules Change: SBI ने PhonePe SBI Card Select Black के रिवॉर्ड नियम बदल दिए हैं. 1 जुलाई से कई ट्रांजैक्शन पर पॉइंट्स कम होंगे या खत्म हो जाएंगे, जिससे ग्राहकों के फायदे और कमाई पर असर पड़ेगा.

By: Preeti Rajput | Published: May 30, 2026 11:34:33 AM IST

SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव
SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव


SBI Credit Card Rules Change: अगर आपके पास  PhonePe SBI Card Select Black क्रेडिट कार्ड है, तो 1 जुलाई से अब नियम बदलने वाले हैं. दरअसल, SBI कार्ड ने इस प्रीमियम को-ब्रांडेड कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव किया है. जिससे इसके फायदे अब कम हो गए हैं. अब PhonePe ऐप से यूटिलिटी बिल या ऑनलाइन शॉपिंग करने पर जिनते रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, 15 जुलाई से वह नहीं मिलेंगे. इसका सीधा असर अब आपकी कमाई और फायदे पर पड़ने वाला है. 

1 जुलाई से बदलने वाले हैं नियम 

अगर आप PhonePe ऐप से कोई भी भुगतान करते हैं, जैसे यूटिलिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज या बीमा प्रीमियम, तो हर महीने 100 रुपये खर्च पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. यानी हर महीने इसकी अधिकतम सीना 2 हजार रिवॉर्ड पॉइंट्स है. 1 जुलाई से ये बदलाव किए जाएंगे. लेकिन 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा वही रहने वाली है. जुलाई से इसे दो भागों में बांट दिया जाने वाला है. नए नियमों के मुताबिक, बीमा भुगतान पर अब केवल 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. वहीं बाकी 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक कमाए जाएंगे. 

You Might Be Interested In

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को होगा नुकसान 

वहीं अगर आप इन कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं, तो इसका असर वहां भी पड़ता दिखाई देगा. ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले 5% रिवॉर्ड पॉइंट को अब 2 हजार से घटाकर 1 हजार प्रति महीना कर दिया गया है. अब ऑनलाइन शॉपिंग करने पर आपकी बचत अब कम हो जाएगी. 

1 जुलाई से इन खर्चों पर नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स

  •  टोल टैक्स या पुल पर किए गए भुगतान पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा.
  •  गिफ्ट या सॉवेनियर खरीदने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे.
  •  गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी खरीद पर भी कोई फायदा नहीं मिलेगा.
  •  शिक्षा से जुड़े भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद रहेंगे.
  • अगर यूटिलिटी बिल या इंश्योरेंस का पेमेंट PhonePe के बाहर करते हैं, तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा.
  • PhonePe ऐप के बाहर किए गए UPI पेमेंट पर भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा.

Bahu Sasur: ससुर ने नोंच डाला बदन लेकिन महिला दरोगा को भी नहीं मिल रहा इंसाफ; उठे सवाल- ‘ये कैसा सिस्टम’

कार्ड के ये फायदे पहले की तरह जारी रहेंगे

  • अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी पर पहले की तरह 1% रिवॉर्ड पॉइंट मिलता रहेगा.
  • पेट्रोल और डीजल भरवाने पर 1% फ्यूल सरचार्ज छूट जारी रहेगी.
  • बिना किसी खर्च शर्त के साल में 4 बार घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा.
  • कॉम्प्लीमेंट्री (मुफ्त) प्रायोरिटी पास मेंबरशिप पहले की तरह मिलती रहेगी.

Tags: PhonePe SBI Card Select BlackSBI Card reward pointsSBI Credit Card rules change
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘रिवर्स नेपोटिज्म’ पर सोनाक्षी की दो टूक!

May 30, 2026

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026
SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल
SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल
SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल
SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल