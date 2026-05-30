SBI Credit Card Rules Change: अब पहले जैसा नहीं मिलेगा फायदा! SBI ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव; तुरंत जान लें डिटेल

SBI Credit Card Rules Change: अगर आपके पास PhonePe SBI Card Select Black क्रेडिट कार्ड है, तो 1 जुलाई से अब नियम बदलने वाले हैं. दरअसल, SBI कार्ड ने इस प्रीमियम को-ब्रांडेड कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव किया है. जिससे इसके फायदे अब कम हो गए हैं. अब PhonePe ऐप से यूटिलिटी बिल या ऑनलाइन शॉपिंग करने पर जिनते रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, 15 जुलाई से वह नहीं मिलेंगे. इसका सीधा असर अब आपकी कमाई और फायदे पर पड़ने वाला है.

1 जुलाई से बदलने वाले हैं नियम

अगर आप PhonePe ऐप से कोई भी भुगतान करते हैं, जैसे यूटिलिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज या बीमा प्रीमियम, तो हर महीने 100 रुपये खर्च पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. यानी हर महीने इसकी अधिकतम सीना 2 हजार रिवॉर्ड पॉइंट्स है. 1 जुलाई से ये बदलाव किए जाएंगे. लेकिन 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा वही रहने वाली है. जुलाई से इसे दो भागों में बांट दिया जाने वाला है. नए नियमों के मुताबिक, बीमा भुगतान पर अब केवल 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. वहीं बाकी 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक कमाए जाएंगे.

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को होगा नुकसान

वहीं अगर आप इन कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं, तो इसका असर वहां भी पड़ता दिखाई देगा. ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले 5% रिवॉर्ड पॉइंट को अब 2 हजार से घटाकर 1 हजार प्रति महीना कर दिया गया है. अब ऑनलाइन शॉपिंग करने पर आपकी बचत अब कम हो जाएगी.

1 जुलाई से इन खर्चों पर नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स

टोल टैक्स या पुल पर किए गए भुगतान पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा.

गिफ्ट या सॉवेनियर खरीदने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे.

गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी खरीद पर भी कोई फायदा नहीं मिलेगा.

शिक्षा से जुड़े भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद रहेंगे.

अगर यूटिलिटी बिल या इंश्योरेंस का पेमेंट PhonePe के बाहर करते हैं, तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा.

PhonePe ऐप के बाहर किए गए UPI पेमेंट पर भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा.

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कार्ड के ये फायदे पहले की तरह जारी रहेंगे