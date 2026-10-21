SBI Cyber Attack: देश के सबसे बड़े बैंक SBI पर साइबर हमला, 3,897 ग्राहकों का डेटा चोरी होने से बढ़ी चिंता

SBI Cyber Attack: SBI से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) ने बताया है कि एक साइबर घटना की वजह से हैकर्स ने बैंक के कस्टमर रिकॉर्ड में सेंध लगाई. स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग में, SBI ने कहा कि उसे शक है कि पर्सनली आइडेंटिफ़ाएबल इन्फॉर्मेशन (PIF) वाले 3,897 कस्टमर रिकॉर्ड डार्क वेब पर आ गए हैं. बैंक ने कहा कि इस घटना से उसके मुख्य ऑपरेशन, फ़ाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस या बिज़नेस कंटिन्यूटी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है.

SBI में बड़ा खेला

16 अक्टूबर को, SBI ने कहा कि उसे थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर, डिफ़ेंस साइबर एजेंसी और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, या CERT-In से कस्टमर डेटा के संदिग्ध एक्सपोज़र के बारे में अलर्ट मिला. SBI के अनुसार, डार्क वेब पर मिले लगभग 3,75,000 रिकॉर्ड के शुरुआती एनालिसिस में 3,897 कस्टमर रिकॉर्ड की पहचान हुई जिनमें पर्सनली आइडेंटिफ़ाएबल इन्फॉर्मेशन थी. एक्सपोज़ हुई जानकारी में कथित तौर पर कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, नाम, जेंडर, ईमेल एड्रेस और घर के पते शामिल थे. फाइलिंग के मुताबिक, रिकॉर्ड में ब्रांच और कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल आइडेंटिफायर, लीड ID, और लोन और लीड रिकॉर्ड और दूसरी संबंधित फाइलों से जुड़े मेटाडेटा भी शामिल थे.

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कोर बैंकिंग पर कोई असर नहीं

हालांकि इस घटना से कस्टमर रिकॉर्ड सामने आ गए हैं, लेकिन इससे कोर बैंकिंग ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है. SBI ने कहा, “बैंक के कोर बिजनेस फंक्शन बिना किसी रुकावट के नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं.” “बैंक ने तुरंत अपने साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स और कंटेनमेंट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया.” स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सामने आए डेटा की असलियत और पूरी जानकारी का पता लगाने, उसके संभावित सोर्स की पहचान करने, एक्सपोजर की हद तय करने और कस्टमर और बैंक के लिए रिस्क का आकलन करने के लिए एक डिटेल्ड जांच की ज़रूरत है.