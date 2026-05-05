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Bank Strike May 2026: बैंक कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, ये दो दिन ठप रहेगा कामकाज; बैंकिंग सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

Bank strike India dates: फ़ेडरेशन के पत्र के अनुसार, कुल 16 माँगें हैं जिन्हें वे पूरा करने की माँग कर रहे हैं.AISBISF ने कहा, "वर्कमैन के अधिकारों को सुनियोजित तरीके से कुचला जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 5, 2026 8:08:21 PM IST

दो दिन ठप रहेगा कामकाज!
दो दिन ठप रहेगा कामकाज!


Bank Strike May 2026: भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के लेंडर, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के कर्मचारियों ने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने, काम करने की सही स्थितियाँ सुनिश्चित करने और स्टाफ़ व ग्राहकों, दोनों के हितों की सुरक्षा करने के लिए दो दिन की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है.SBI के ‘वर्कमैन’ श्रेणी के कर्मचारी 25 और 26 मई, 2026 को काम बंद रखेंगे.

यह हड़ताल ‘ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया स्टाफ़ फ़ेडरेशन’ (AISBISF) ने बुलाई है, जिसने स्टाफ़ की अनसुलझी शिकायतों और समझौतों के कथित तौर पर लागू न होने का हवाला देते हुए दो दिन की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की.

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2 मई, 2026 को SBI के चेयरमैन को संबोधित एक नोटिस में, AISBISF ने कहा कि ‘वर्कमैन’ श्रेणी के कर्मचारी ‘औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947’ के प्रावधानों के तहत इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे.यदि इन दोनों तारीखों में से कोई भी तारीख छुट्टी के दिन पड़ती है, तो हड़ताल अगले दिन, यानी 27 मई, 2026 को की जाएगी.

कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?

फ़ेडरेशन के पत्र के अनुसार, कुल 16 मांगें हैं जिन्हें वे पूरा करने की माँग कर रहे हैं.AISBISF ने कहा, “वर्कमैन के अधिकारों को सुनियोजित तरीके से कुचला जा रहा है.दशकों के संघर्ष से हासिल की गई कड़ी मेहनत की सुरक्षाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है.समझौते महज़ औपचारिकता बनकर रह गए हैं, और विरोध की आवाज़ों को किनारे किया जा रहा है.”

फ़ेडरेशन द्वारा उठाई गई माँगों में मैसेंजर और हथियारबंद गार्डों की भर्ती, पर्याप्त स्टाफ़िंग, और स्थायी पदों की आउटसोर्सिंग को रोकना शामिल है.AISBISF ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन से जुड़ी चिंताओं, और 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए इंटर-सर्कल ट्रांसफर की कमी जैसे मुद्दों पर भी ज़ोर दिया है.

हड़ताल से पहले का प्लान

इस बीच, 25 और 26 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल से पहले, फेडरेशन 5 मई को दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन करेगा और अतिरिक्त सहयोग देना बंद कर देगा; 6 मई को सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाएगा; 7 मई को LHOs/AO केंद्रों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा; और 8 मई को सभी LHO/AO/RBO केंद्रों पर मौन धरना प्रदर्शन करेगा.

11 मई को, कर्मचारी सभी LHO/AO/R केंद्रों पर दोपहर के भोजन के समय केंद्रीयकृत प्रदर्शन करेंगे.BO ज़िला मुख्यालय केंद्र.18 मई को, वे सभी LHO/AO केंद्रों पर धरना देंगे, और 19 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन सौंपेंगे.

योजनाबद्ध दो-दिवसीय हड़ताल से पहले, SBI कर्मचारी 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपेंगे.

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Tags: AISBISF demands SBI employeesbank strike India datesbanking services disruption IndiaPSU bank strike newsSBI strike May 2026
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