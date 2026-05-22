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SBI Bank Holiday May 2026: लगातार 6 दिन SBI बैंक रहेगा बंद, कैसे करें पेमेंट और कैसे निकालें पैसे, यहां जानें फुल प्रोसेस

Bank Close Consumer Option: लगातार 6 दिनों तक बैंक बंद होने की स्थिति में उपभोक्ता के पास कई विकल्प है, जिससे उन्हें दिक्कत नहीं होगी.

By: JP Yadav | Last Updated: May 22, 2026 5:46:18 PM IST

Bank Close Consumer Option: 6 दिन बैंक बंद तो क्या हैं आपके पास ऑप्शन?
Bank Close Consumer Option: 6 दिन बैंक बंद तो क्या हैं आपके पास ऑप्शन?


Bank Close Consumer Option/SBI Bank Holiday May 2026: अगर आपका भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में खाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. करोड़ों उपभोक्ता जान लें कि शनिवार (23 मई, 2026) से लेकर बुधवार (28 मई, 2026) तक SBI बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी. देश के हजारों शाखाओं में यही स्थिति रहेगी. इसका मतलब यह है कि आगामी 5 दिनों तक SBI बैंक में कोई काम काज नहीं होगा, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कत आ सकती है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि अगले 6 दिनों तक SBI के उपभोक्ता बैंक बंद होने के बावजूद कैसे पैसा निकालने के अलावा अन्य जरूरी वित्तीय काम कर सकते हैं.

बैंक बंद तो करें मोबाइल बैंकिंग

ऑनलाइन बैंकिंग ने लोगों को काम बहुत ही आसान कर दिया है. ना तो ट्रैफिक में फंसने का झंझट और ना ही समय गंवाने की जरूरत. SBI बैंक 28 मई, 2026 तक बंद हड़ताल होने की स्तिथि में डिजिटल या कहें मोबाइल बैंकिंग सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. फंड ट्रांसफर के अलावा बिल भुगतान के अलावा अन्य जरूरी भुगतान के लिए बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें.

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यूपीआई (UPI) है तो टेंशन नहीं

मोबाइल बैंकिंग की तरह ही यूपीआई (UPI) ने आपके वित्त संबंध कामकाज को बेहद आसान कर दिया है. छोटी हो या फिर बड़ी,प्रतिदिन के छोटे-मोटे खर्चों के लिए Google Pay, Paytm या PhonePe का इस्तेमाल करना बहुत ली लाभकारी होता है.

 एटीएम (ATM) से निकालें पैसे

अगर कैश की सख्त की जरूरत हो तो एटीएम है ना. कैश निकालने के लिए बैंक उपभोक्ता नजदीकी एटीएम का उपयोग करें.

क्यों और कब हैं बैंक बंद?

23 मई (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण 23 मई को बैंक बंद रहेंगे.

 24 मई (रविवार):  24 मई को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है, जिसके चलते देशभर में सरकारी बैंक बंद रहेंगे.
25 और 26 मई (सोमवार और मंगलवार): ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) के तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल रहेगा. इसके चलते  बैंक बंद रहेंगे.
27 और 28 मई (बुधवार और गुरुवार): देश के अलग-अलग हिस्सों में बकरीद (ईद-उल-अजहा) के त्योहार के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दो दिन की छुट्टियां घोषित की हैं. इसके चलते दो दिन लगातार बैंकों में ताले लटके नजर आएंगे. 

यह भी पढ़ें: EPF Balance: PF का ब्याज अकाउंट में आ गया या नहीं? घर बैठे फोन से मिनटों में ऐसे चेक करें

Tags: Bank Close
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