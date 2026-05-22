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SBI ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! 23 मई से लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कारण

SBI Bank Strike 2026: अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है. कल से 6 दिन बंद रहेंगे बैंक. इससे पहले आप अपना सारा काम कर लें. आइए जानते हैं कब बंद होंगे बैंक-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 22, 2026 11:12:23 AM IST

SBI ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! 23 मई से लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कारण


SBI Bank Strike 2026: अगर आपका बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में है, तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद अहम हो सकते हैं. बैंक से जुड़े किसी भी जरूरी काम को टालना आपको परेशानी में डाल सकता है. दरअसल, 23 मई से लेकर 28 मई 2026 तक लगातार छह दिनों तक एसबीआई की कई ब्रांच में कामकाज प्रभावित रहने वाला है. ऐसे में कस्टमरों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही पूरे कर लें.

 आखिर क्यों बंद रहेंगी बैंक ब्रांच?

एसबीआई ब्रांच में लगातार छह दिनों तक काम प्रभावित रहने के पीछे कई कारण हैं. इसमें वीकेंड की छुट्टियां, कर्मचारियों की हड़ताल और त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं. 23 मई को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे. इसके अगले दिन 24 मई को रविवार की छुट्टी रहेगी. इसके बाद 25 और 26 मई को बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल घोषित की गई है. वहीं 27 मई को बकरीद के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. 28 मई को भी कुछ राज्यों और जम्मू-कश्मीर में बकरीद की छुट्टी जारी रहेगी. इसी वजह से ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक बैंक ब्रांच की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी.

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 बैंक कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल?

एसबीआई कर्मचारियों की ये हड़ताल उनकी कई मांगों को लेकर की जा रही है. ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने 25 और 26 मई को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है. कर्मचारियों का कहना है कि ब्रांच में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए और पर्याप्त संख्या में आर्म्ड गार्ड्स की नियुक्ति होनी चाहिए. इसके अलावा काम का बोझ कम करने के लिए नई भर्तियां करने और खाली पदों को जल्द भरने की मांग भी की जा रही है.

हड़ताल में शामिल कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, नई पेंशन योजना में सुधार करने और कर्मचारियों पर गलत वित्तीय उत्पाद बेचने का दबाव खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं. साथ ही वेतन और भत्तों से जुड़ी कई आर्थिक मांगें भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं.

 क्या कस्टमरों के लेन-देन पर पड़ेगा असर?

बैंक ब्रांच बंद रहने से कस्टमरों को कुछ दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं इस दौरान सामान्य रूप से काम करती रहेंगी. ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. यूपीआई सेवाएं भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी. इसके अलावा एटीएम से कैश निकासी की सुविधा भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगी.

हालांकि, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, डिमांड ड्राफ्ट या शाखा से जुड़े दूसरे कामों में देरी हो सकती है. इसलिए जिन ग्राहकों को बैंक ब्रांच जाकर जरूरी काम निपटाने हैं, उन्हें पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए.

 पहले से करें जरूरी तैयारी

लगातार कई दिनों तक बैंक बंद रहने की स्थिति में ग्राहकों के लिए बेहतर होगा कि वे समय रहते जरूरी नकदी निकाल लें और बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम पूरे कर लें. डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल इस दौरान सबसे बड़ी सुविधा साबित हो सकता है. अगर आपको किसी बड़े लेन-देन, चेक जमा करने या बैंक दस्तावेज से जुड़ा काम करना है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना समझदारी होगी.

Tags: SBI Bank 2026SBI Bank 2026 HolidaysSBI Bank Strike 2026
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