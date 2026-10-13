Indigo, Air India और Akasa Air ने इस तारीख तक उड़ानें की रद्द, सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर

Saudi Arabia Flights Suspended: अगर आप आने वाले दिनों में सऊदी अरब जाने या वहां से लौटने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी फ़्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें. मिडिल ईस्ट में बढ़ती सिक्योरिटी चिंताओं के बीच, इंडियन एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए कई फ़्लाइट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया है. इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर ने 17 अक्टूबर, 2026 तक सऊदी के अलग-अलग शहरों से आने-जाने वाली फ़्लाइट्स को कैंसिल या टालने का एलान किया है. यह फ़ैसला हाल के हमलों और इलाके में बदलते सिक्योरिटी हालात के बीच लिया गया है.

इन शहरों के लिए इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल

इंडिगो ने अपनी ट्रैवल एडवाइज़री में कहा है कि रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना आने-जाने वाली फ़्लाइट्स 17 अक्टूबर तक कैंसिल रहेंगी. एयरलाइन ने पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है. बुकिंग के दौरान दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके भी पैसेंजर्स को अपडेट भेजे जा रहे हैं.

एयरलाइन के मुताबिक, उसकी सपोर्ट टीमें प्रभावित पैसेंजर्स की मदद के लिए मौजूद हैं. वह सुरक्षित फ़्लाइट ऑपरेशन पक्का करने के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है.

अकासा एयर ने भी सस्पेंशन बढ़ाया

अकासा एयर ने रियाद और जेद्दा आने-जाने वाली सभी फ़्लाइट्स का सस्पेंशन 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. एयरलाइन ने कहा कि यह फ़ैसला मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति और सुरक्षित फ़्लाइट ऑपरेशन से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के बाद लिया गया है.

प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफ़ंड या बिना किसी अतिरिक्त फ़ीस के अपनी यात्रा रीशेड्यूल करने का ऑप्शन दिया गया है. रिफ़ंड सात दिनों के अंदर ओरिजिनल पेमेंट मेथड में क्रेडिट कर दिया जाएगा. जिन यात्रियों ने ट्रैवल एजेंट के ज़रिए टिकट बुक किए थे, उन्हें संबंधित एजेंट से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

एयर इंडिया की कई फ़्लाइट्स पर भी असर पड़ा

एयर इंडिया ने भी रियाद, दम्माम और जेद्दा आने-जाने वाली सभी फ़्लाइट्स को 17 अक्टूबर तक कैंसिल करने की घोषणा की है. एयरलाइन ने कहा कि वह सुरक्षित रूप से सर्विस फिर से शुरू करने के लिए क्षेत्रीय डेवलपमेंट पर नज़र रख रही है और स्थिति का आकलन कर रही है. प्रभावित यात्रियों को उनके टिकट कैंसिल होने पर पूरा रिफ़ंड मिलेगा.

यह फ़ैसला क्यों लिया गया?

सऊदी अरब में हाल ही में हुए हमलों के बाद रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन पर असर पड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों को रिव्यू करने के लिए एयरपोर्ट को 17 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है. इसके चलते कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी सर्विस में बदलाव किए हैं. सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी ने इंडिगो और अकासा एयर की ट्रैवल एडवाइज़री भी शेयर की हैं. इसलिए, पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइन से अपने टिकट और फ़्लाइट स्टेटस को कन्फ़र्म करना जरूरी है.