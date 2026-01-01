PNG की नई एंबेसडर सारा तेंदुलकर के पास है ये खास विदेशी डिग्री, नेटवर्थ जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी और युवा एंटरप्रेन्योर सारा तेंदुलकर इन दिनों अपनी नई व्यावसायिक पारियों को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में ज्वेलरी और वेलनेस सेक्टर में कदम रखते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

Litestyle की नई ब्रांड एंबेसडर

सारा को दिग्गज ज्वेलरी ग्रुप PNG के समकालीन (contemporary) लाइटवेट फाइन ज्वेलरी ब्रांड Litestyle का चेहरा चुना गया है. इस ब्रांड के साथ अपने जुड़ाव पर खुशी जाहिर करते हुए सारा ने कहा “Litestyle सहजता और अपनी पहचान की उस भावना को दर्शाता है, जो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है. इस ब्रांड की ज्वेलरी बहुत हल्की और करीने से बनाई गई है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सटीक बनाती है.”

भारत के वेलनेस सेक्टर में कदम

प्रोफेशनल तौर पर सारा ने भारत के फिटनेस जगत में भी आधिकारिक एंट्री कर ली है. उन्होंने मुंबई के अंधेरी में ‘Pilates Academy X Sara Tendulkar’ लॉन्च किया है. 21 अगस्त, 2025 को खुला यह स्टूडियो, मशहूर दुबई-बेस्ड ‘पाइलेट्स एकेडमी’ फ्रेंचाइजी की भारत में चौथी ब्रांच है.

सारा की पाइलेट्स से पहली मुलाकात लंदन में पढ़ाई के दौरान हुई थी. एक क्लास ट्राई करते ही उन्हें इससे लगाव हो गया. सारा हमेशा से अपनी एक ऐसी जगह चाहती थीं चाहे वह कैफे हो या स्मूदी बार जहाँ लोग मिल सकें और एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें. भारत लौटने पर जब उन्हें ‘पाइलेट्स एकेडमी’ के बारे में पता चला, तो उन्हें लगा कि अपनी फिटनेस और कम्युनिटी विजन को जोड़ने के लिए यह सबसे सही प्लेटफॉर्म है.

$130 मिलियन के प्रोजेक्ट की ब्रांड एंबेसडर बनीं

हाल ही में, सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के नए टूरिज्म कैंपेन, “कम एंड से जी’डे” के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया गया. यह कैंपेन लगभग $130 मिलियन (लगभग ₹1,080 करोड़) की लागत से चलाया जा रहा है. इस कैंपेन का मकसद दुनिया भर के लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्रोत्साहित करना है.

सारा तेंदुलकर की शिक्षा

सारा के पास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री है. वह एक रजिस्टर्ड न्यूट्रिशन एसोसिएट (ANutr) हैं और हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काम कर रही हैं.

सारा की नेट वर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सारा की नेट वर्थ ₹1 करोड़ से ₹1.5 करोड़ के बीच होने का अनुमान है. उनकी कमाई के मुख्य सोर्स ब्रांड एंडोर्समेंट, एक पिलेट्स वेंचर, मॉडलिंग और उनका ऑनलाइन स्टोर हैं. सारा इन सभी प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी कमाई करती हैं.