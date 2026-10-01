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12 दिन से खराब पड़ी Samsung की वॉशिंग मशीन, अब तक नहीं हुआ रिपेयर; कंपनी ने बंद की शिकायत, ग्राहक ने दी कंज्यूमर कोर्ट जाने की धमकी

ग्राहक के मुताबिक, उसने समस्या को लेकर सैमसंग के पास शिकायत दर्ज कराई थी, ताकि सर्विस टीम मशीन की जांच कर उसे जल्द से जल्द रिपेयर कर सके. हालांकि, 12 दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ.

By: Kunal Mishra | Published: October 1, 2026 6:59:41 PM IST

12 दिन से खराब पड़ी Samsung की वॉशिंग मशीन, अब तक नहीं हुआ रिपेयर; कंपनी ने बंद की शिकायत, ग्राहक ने दी कंज्यूमर कोर्ट जाने की धमकी


Samsung Service Issue: अक्सर लोग जब किसी अच्छी कंपनी या ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से उसमें कोई खराबी न आए. लेकिन, खराबी अगर आ भी जाए तो ऐसे में उसे कंपनी द्वारा जल्दी ठीक कर दिया जाए. लेकिन, कई बार सैमसंग में ग्राहक शिकायतें करते रहते हैं और उनकी समस्या का हल लंबे समय तक नहीं हो पाता है. सैमसंग की वॉशिंग मशीन को लेकर एक ग्राहक ने कंपनी की सर्विस को लेकर नाराजगी जाहिर की है. ग्राहक का कहना है कि उसकी वॉशिंग मशीन पिछले 12 दिनों से खराब पड़ी है, लेकिन अब तक कंपनी की तरफ से मशीन को ठीक नहीं किया गया है.
ग्राहक के मुताबिक, उसने समस्या को लेकर सैमसंग के पास शिकायत दर्ज कराई थी, ताकि सर्विस टीम मशीन की जांच कर उसे जल्द से जल्द रिपेयर कर सके. हालांकि, 12 दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. 

ग्राहक ने दी कस्टमर कोर्ट जाने की धमकी 

ग्राहक की परेशानी उस समय और बढ़ गई, जब कथित तौर पर उसकी शिकायत को बिना समस्या का समाधान किए ही बंद कर दिया गया. ग्राहक ने सवाल उठाया है कि जब उसकी वॉशिंग मशीन अभी तक ठीक नहीं हुई है और समस्या बनी हुई है, तो शिकायत को बंद क्यों किया गया? इसी बात को लेकर ग्राहक ने कंपनी से दोबारा मामले को देखने और जल्द से जल्द मशीन को रिपेयर करने की मांग की है.
ग्राहक ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि अगर उसकी वॉशिंग मशीन जल्द ठीक नहीं की गई, तो वह मामले को कंज्यूमर कोर्ट तक ले जा सकता है. शिकायत में ग्राहक ने Complaint No. 4442658730 का भी जिक्र किया है. हालांकि, इस मामले में सैमसंग की ओर से क्या जवाब दिया गया है या कंपनी ने शिकायत बंद करने के पीछे क्या कारण बताया है, इसकी जानकारी ग्राहक की ओर से साझा किए गए विवरण में स्पष्ट नहीं है.  
samsung service issue

12 दिन से खराब है वॉशिंग मशीन 

ग्राहक के मुताबिक, उसकी वॉशिंग मशीन में समस्या आने के बाद उसने कंपनी से सर्विस की मांग की थी. लेकिन इस मामले में ग्राहक का दावा है कि 12 दिन गुजरने के बावजूद मशीन रिपेयर नहीं हुई है. ग्राहक की शिकायत का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उसके मुताबिक समस्या का समाधान किए बिना ही शिकायत बंद कर दी गई. ग्राहक का सवाल है कि अगर मशीन अभी भी खराब है, तो शिकायत को बंद करने का आधार क्या था.
किसी भी सर्विस शिकायत में ग्राहक आमतौर पर यह उम्मीद करता है कि केस तभी बंद किया जाए जब संबंधित समस्या का समाधान हो जाए या ग्राहक को उचित समाधान की जानकारी दे दी जाए. इस मामले में ग्राहक का दावा है कि उसे अभी तक वह समाधान नहीं मिला, जिसकी वह मांग कर रहा था.

Tags: Samsung Service Issue
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