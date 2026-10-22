Samsung vs LG Smart TV: टीवी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? जानें किसकी स्क्रीन, पिक्चर क्वालिटी और टेक्नोलॉजी है ज्यादा दमदार

Samsung vs LG Smart TV: आज के समय में स्मार्ट टीवी केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह घर के एंटरटेनमेंट का एक अहम हिस्सा बन चुका है. पहले जहां लोग टीवी खरीदते समय केवल स्क्रीन का साइज, कीमत और चैनल देखने की सुविधा पर ध्यान देते थे, वहीं अब तस्वीर की क्वालिटी, रंगों की स्पष्टता, ब्राइटनेस, साउंड, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स भी काफी मायने रखते हैं. बाजार में कई कंपनियां अपने स्मार्ट टीवी पेश करती हैं, लेकिन Samsung और LG ऐसे नाम हैं जिनकी तुलना अक्सर टीवी खरीदने वाले ग्राहक करते हैं.

दोनों कंपनियां अलग-अलग स्क्रीन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फीचर्स वाले मॉडल पेश करती हैं, जिससे ग्राहकों के सामने सही विकल्प चुनने की चुनौती रहती है. चलिए जानते हैं आपके लिए क्या ज्यादा सही रहेगा.

स्क्रीन टेक्नोलॉजी में क्या है अंतर?

सैमसंग और एलजी की तुलना करते समय सबसे पहले उनकी स्क्रीन टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है. सैमसंग के टीवी पोर्टफोलियो में LED, QLED और Neo QLED जैसे विकल्प मिलते हैं. वहीं, LG LED और QNED जैसे टीवी के साथ OLED टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान देता है. हालांकि, उपलब्ध टेक्नोलॉजी मॉडल और बाजार के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. Neo QLED मॉडल में Mini LED बैकलाइटिंग वाले विकल्प भी मिलते हैं, जिनमें स्क्रीन के अलग-अलग हिस्सों की रोशनी को ज्यादा बारीकी से नियंत्रित किया जा सकता है.

पिक्चर क्वालिटी में अंतर