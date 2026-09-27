Home > व्यापार > Samsung Ultra 25 में चार्जिंग की समस्या से परेशान ग्राहक, चार्जर लगाते ही बार-बार टूट रहा कनेक्शन; अब कंपनी में नहीं हो रही कोई सुनवाई

Samsung Ultra 25 में चार्जिंग की समस्या से परेशान ग्राहक, चार्जर लगाते ही बार-बार टूट रहा कनेक्शन; अब कंपनी में नहीं हो रही कोई सुनवाई

सैमसंग में किसी ग्राहक की यह कोई पहली समस्या नहीं है. बल्कि, इस कंपनी में ग्राहकों की शिकायतों की लाइन लगी रहती हैं. रोजाना लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतों का ब्योरा देते रहते हैं. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 27, 2026 7:17:08 PM IST

Samsung Ultra 25 में चार्जिंग की समस्या से परेशान ग्राहक, चार्जर लगाते ही बार-बार टूट रहा कनेक्शन; अब कंपनी में नहीं हो रही कोई सुनवाई


Samsung Customer Service: सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन को खरीदने वाले ग्राहक आमतौर पर बेहतर बिल्ड क्वालिटी, दमदार परफॉर्मेंस और लंबे समय तक भरोसेमंद इस्तेमाल की उम्मीद रखते हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर सामने आई एक ग्राहक शिकायत में Samsung Ultra 25 को लेकर चार्जिंग से जुड़ी परेशानी का दावा किया गया है. ग्राहक के मुताबिक, फोन को चार्जर से कनेक्ट करने के बाद चार्जिंग कनेक्शन लगातार टूट रहा है और फिर अपने आप दोबारा कनेक्ट हो जा रहा है. ग्राहक का कहना है कि यह समस्या फोन इस्तेमाल में आने के करीब डेढ़ साल बाद सामने आई है.
सैमसंग में किसी ग्राहक की यह कोई पहली समस्या नहीं है. बल्कि, इस कंपनी में ग्राहकों की शिकायतों की लाइन लगी रहती हैं. रोजाना लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतों का ब्योरा देते रहते हैं. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में. 

क्या था पूरा मामला? 

ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह पूरा मामला शेयर किया है, जिसमें पूरी समस्या का ब्योरा बताया गया है. उसने अपनी पोस्ट में इस परेशानी को लेकर निराशा भी जाहिर की है. शिकायत के मुताबिक, चार्जर लगाने के बाद फोन स्थिर तरीके से चार्ज होने के बजाय बार-बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है. ऐसी स्थिति में फोन को चार्ज करना असुविधाजनक हो सकता है, खासकर तब जब बैटरी को लगातार चार्जिंग की जरूरत हो या फोन को कम समय में चार्ज करना जरूरी हो. ग्राहक ने अपनी शिकायत में Samsung India को भी टैग किया है और कंपनी से इस समस्या को लेकर समाधान की उम्मीद जताई है. उसका Samsung Ultra 25 करीब 1.5 साल से इस्तेमाल में है और अब चार्जिंग के दौरान समस्या सामने आ रही है. फोन को चार्जर से जोड़ने पर कनेक्शन स्थिर रहने के बजाय बार-बार टूट जाता है और फिर दोबारा जुड़ जाता है. 
samsung service problem

डेढ़ साल बाद सामने आई चार्जिंग की परेशानी

ग्राहक द्वारा सैमसंग का महंगा स्मार्टफोन लेने के मात्र 1.5 साल बाद ही समस्या आ गई. ग्राहक का Samsung Ultra 25 करीब 1.5 साल से इस्तेमाल में है और अब चार्जिंग के दौरान समस्या सामने आ रही है. चार्जिंग के दौरान लगातार कनेक्शन बदलने की स्थिति यूजर के लिए परेशानी वाली हो सकती है. इससे यह समझना भी मुश्किल हो सकता है कि फोन वास्तव में लगातार चार्ज हो रहा है या नहीं. हालांकि, ऐसी समस्या कई अलग-अलग कारणों से हो सकती है. चार्जिंग से जुड़ी परेशानी के साथ ग्राहक ने सैमसंग को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. पोस्ट में ग्राहक ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह भविष्य में सैमसंग फोन नहीं खरीदना चाहता. 
samsung problem

अन्य ग्राहकों को भी रहती है समस्या  

एक और ग्राहक ने Samsung AC की वारंटी को लेकर कंपनी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है. ग्राहक का कहना है कि अगर AC की इंस्टॉलेशन सही तरीके से हुई है, तो फिर वारंटी क्लेम करने में परेशानी क्यों आ रही है. ग्राहक के मुताबिक, नया AC खरीदे हुए अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में अगर प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो इसकी जिम्मेदारी ग्राहक की बजाय कंपनी को लेनी चाहिए. ग्राहक ने सैमसंग से मामले की उचित जांच करने और वारंटी के तहत पूरा सहयोग देने की मांग की है. शिकायत के मुताबिक, ग्राहक यह जानना चाहता है कि इतनी कम अवधि में AC में समस्या आने पर उसे वारंटी सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा और अगर यह वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी खामी है, तो इसका समाधान किस तरह किया जाएगा. 

Tags: samsung service problem
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