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65 इंच के Samsung TV में स्क्रीन पर दिखने लगे काले धब्बे, अक्टूबर 2027 तक वारंटी, फिर भी कंपनी ने किया पैनल रिप्लेसमेंट से मना, ग्राहक परेशान

कंपनी में समस्या के बारे में कई बार बताया गया, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है. ग्राहक का कहना है कि टीवी अभी वारंटी में है और इसकी वारंटी अक्टूबर 2027 तक वैध है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 23, 2026 7:22:19 PM IST

65 इंच के Samsung TV में स्क्रीन पर दिखने लगे काले धब्बे, अक्टूबर 2027 तक वारंटी, फिर भी कंपनी ने किया पैनल रिप्लेसमेंट से मना, ग्राहक परेशान


Samsung Customer Service: महंगा स्मार्ट टीवी खरीदते समय ग्राहक को उम्मीद रहती है कि लंबे समय तक उसकी स्क्रीन और अन्य पार्ट्स बिना किसी परेशानी के काम करेंगे. खासकर जब टीवी वारंटी के दायरे में हो, तो ऐसे में कोई बड़ी खराबी नहीं आनी चाहिए. अगर फिर भी प्रोडक्ट में किसी तरह की खराबी आ जाए तो ऐसे में ग्राहक उम्मीद करता है कि उसकी समस्या का समाधान तत्काल रूप से कर दिया जाए. लेकिन एक Samsung 65 इंच टीवी के ग्राहक ने स्क्रीन से जुड़ी ऐसी ही समस्या को लेकर कंपनी की सर्विस पर सवाल उठाए हैं. ग्राहक के मुताबिक, उसके टीवी की स्क्रीन के एक कोने में डार्क शैडो यानी काले धब्बे जैसा नजर आने लगा है.
कंपनी में समस्या के बारे में कई बार बताया गया, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है. ग्राहक का कहना है कि टीवी अभी वारंटी में है और इसकी वारंटी अक्टूबर 2027 तक वैध है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में. 

ग्राहक X पर लेकर पहुंचा समस्या 

ग्राहक अपने स्मार्ट टीवी की समस्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक लेकर पहुंच गया है. ग्राहक के मुताबिक उसका टीवी अभी वारंटी में है. लेकिन, उसके 65 इंच Samsung TV की स्क्रीन के एक कोने में डार्क कॉर्नर शैडो दिखाई देने लगा है. टीवी में ऐसी स्थिति आने से ग्राहक को टीवी देखने में तो समस्या हो ही रही है साथ ही इसका कोई समाधान भी नहीं हो रहा है. यह पूरा मामला ग्राहक की ओर से की गई शिकायत पर आधारित है. ग्राहक द्वारा की गई शिकायत में टीवी के सीरियल नंबर की भी जानकारी भी साझा की गई है. उनका कहना है कि सैमसंग के कस्टमर केयर शिकायत करने पर भी कंपनी की ओर से कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है.  
samsung customer problem

वारंटी अक्टूबर 2027 तक होने का दावा 

ग्राहक ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसका Samsung TV अक्टूबर 2027 तक वारंटी के तहत है. यानी शिकायतकर्ता के मुताबिक समस्या सामने आने के समय टीवी की वारंटी अभी समाप्त नहीं हुई है. ग्राहक का सवाल यह है कि वारंटी अवधि बाकी होने के बावजूद स्क्रीन की समस्या के लिए उसे पैनल रिप्लेसमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है. शिकायत में ग्राहक का सबसे बड़ा सवाल पैनल रिप्लेसमेंट को लेकर है. ग्राहक का कहना है कि कंपनी पैनल बदलने के बजाय मौजूदा सीलबंद पैनल को रिपेयर या क्लीन करने की बात कर रही है. 
samsung customer problem

अन्य ग्राहकों ने भी की शिकायत 

एक और अन्य ग्राहक ने भी सोशल मीडिया पर शिकायत की है, जिसमें उसने बताया कि उसके Samsung Galaxy S24 की स्क्रीन पर 6 महीने से भी कम समय में दो सफेद लाइनें आने की शिकायत की है. ग्राहक के मुताबिक, उसने यह फोन इसी साल मार्च में खरीदा था, लेकिन कुछ ही महीनों के इस्तेमाल के बाद डिस्प्ले पर दो सफेद लाइनें दिखाई देने लगीं. ग्राहक का कहना है कि फोन के बैक पैनल पर एक छोटा-सा डेंट भी है.
अब उसकी शिकायत यह है कि स्क्रीन की समस्या के लिए वारंटी का लाभ लेने से पहले उसे कथित तौर पर बैक पैनल बदलवाने के लिए कहा जा रहा है. ग्राहक ने सैमसंग से सवाल किया है कि अगर डिस्प्ले में आई सफेद लाइनें वारंटी के तहत आने वाली समस्या हैं, तो बैक पैनल पर मौजूद छोटे डेंट को पहले ठीक कराना क्यों जरूरी है. इस मामले में ग्राहक ने सैमसंग मोबाइल और Samsung India को टैग करते हुए स्क्रीन की खराबी और वारंटी क्लेम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. 

Tags: Samsung Customer Service
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