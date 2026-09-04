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खरीदने के 3 दिन बाद ही खराब हुई ग्राहक की Samsung की स्मार्टवॉच, बार-बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कस्टमर केयर नहीं दे रहा कोई जवाब

ऐसी ही एक शिकायत में ग्राहक ने आरोप लगाया कि उसकी Samsung की स्मार्टवॉच खराब हो गई और समस्या को लेकर बार-बार शिकायत करने के बावजूद उनकी वॉच में आने वाली दिक्कत का कोई हल नहीं निकल पाया है. ग्राहक के मुताबिक, कस्टमर केयर द्वारा उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं किया गया है.

By: Kunal Mishra | Published: September 4, 2026 6:57:59 PM IST

खरीदने के 3 दिन बाद ही खराब हुई ग्राहक की Samsung की स्मार्टवॉच, बार-बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कस्टमर केयर नहीं दे रहा कोई जवाब


Samsung Service Issue: आज के समय में स्मार्टवॉच केवल एक शौकिया तौर पर पहनी जाने वाली डिजिटल डिवाइस नहीं है बल्कि, यह सेहत के लिहाज से भी आपके लिए काफी लाभकारी हो सकती है. हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग से लेकर कॉल नोटिफिकेशन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और वर्कआउट आदि जैसी कई एक्टिविटीज को स्मार्टवॉच द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. इसके जरिए आप अपनी शरीर में हो रही कई चीजों का पता आसानी से लगा सकते हैं. ऐसे में जब कोई ग्राहक किसी नामी ब्रांड की स्मार्टवॉच खरीदता है, तो उसकी उम्मीद सिर्फ अच्छे फीचर्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह यह भी चाहता है कि प्रोडक्ट में कोई खराबी आने पर कंपनी की कस्टमर सर्विस उसकी समस्या को गंभीरता से सुने और समय पर समाधान दे. लेकिन, जब ऐसा नहीं होता है तो केवल उस ब्रांड से ग्राहक का भरोसा ही नहीं टूटता है बल्कि, ब्रांड का भी कहीं न कहीं नाम खराब होता है.
ऐसी ही एक शिकायत में ग्राहक ने आरोप लगाया कि उसकी Samsung की स्मार्टवॉच खराब हो गई और समस्या को लेकर बार-बार शिकायत करने के बावजूद उनकी वॉच में आने वाली दिक्कत का कोई हल नहीं निकल पाया है. ग्राहक के मुताबिक, कस्टमर केयर द्वारा उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं किया गया है. 

बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई 

ग्राहक ने अपनी सैमसंग की स्मार्टवॉच के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने कंपनी द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार का पूरा ब्योरा दिया है. ग्राहक का कहना है कि वे गुरुग्राम सेक्टर 23 के सैमसंग कस्टमर केयर में गए, जहां उन्होंने अपनी स्मार्टवॉच दिखाई. उन्होंने बकायदा सुबूत के साथ अपनी घड़ी दिखाई, जिसे उन्होंने मात्र 3 दिन पहले ही खरीदी थी. 3 दिन बाद उसने ठीक से काम करना बंद कर दिया. इसके बाद कस्टमर केयर सपोर्ट द्वारा कहा गया कि “ye koi proof ni hai, mere samne issue ayega tab dekhenge.” इस तरह का जवाब किसी ग्राहक के लिए निराशाजनक हो सकता है, खासकर तब जब वह कंपनी के कस्टमर केयर द्वारा के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हो. 
samsung customer service issue

ग्राहक ने वीडियो के साथ शेयर की पोस्ट 

ग्राहक ने सैमसंग के कस्टमर केयर के साथ हो रही बातचीत को वीडियो के जरिए शेयर किया है. वीडिया में देखा और सुना जा सकता है कि कस्टमर केयर प्रतिनिधि ग्राहक की स्मार्टवॉच को देखकर कह रहा है कि हमारे सामने दिक्कत आएगी तो हम देखेंगे. वे मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि वॉच में कोई समस्या भी है. महिला ग्राहक द्वारा बार-बार अपनी समस्या को बताया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ग्राहक की समस्या का कोई हल नहीं निकला है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्मार्टवॉच का टच ठीक से काम नहीं कर रहा है साथ ही साथ घड़ी बार-बार स्विच ऑफ भी हो जा रही है. हालांकि, सैमसंग में ऐसी कई समस्याएं पड़ी हैं, जिनमें ग्राहक को कोई हल नहीं मिला है. 
customer dissapointed with samsung service

ग्राहक बोला – बेकार है सैमसंग का कस्टमर सपोर्ट 

एक अन्य ग्राहक ने भी सैमसंग के कस्टमर सपोर्ट को लताड़ लगाते हुए कहा कि सैमसंग का कस्टमर सपोर्ट बेकार है. उन्होंने कहा कि अब वे आगे से कभी सैमसंग का प्रोडक्ट नहीं लेंगे. दरअसल, उनके प्रोडक्ट में किसी तरह की समस्या थी, जिसके लिए कंपनी का टेकनीशियन आया तो था, लेकिन उसने ग्राहक से बदतमीजी से बात की और समस्या का कोई समाधान भी नहीं किया. उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट आईडी भी दी है. इस पूरे मामले को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके सैमसंग को टैग भी किया है. 
customer complains several times

5 बार शिकायत के बाद भी नहीं निकला कोई हल 

अगर किसी कंपनी के कस्टमर केयर सपोर्ट में लगातार शिकायत की जाए फिर भी उसका हल न निकले तो ऐसे में इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा. एक और ग्राहक ने X पर पोस्ट शेयर की है कि उन्होंने 5 बार कंपनी में अपनी वॉशिंग मशीन खराब होने की शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है. उन्होंने कंपनी पर सवाल उठाए हैं कि वे किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि वे ठीक ही नहीं होते हैं.

Tags: Samsung Service Issue
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