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25 दिन पहले सर्विस सेंटर में रिपेयर कराया Samsung का मोबाइल, फिर आई समस्या लेकिन कंपनी ने ठीक करने से किया साफ मना, ग्राहक परेशान

ऐसी ही एक शिकायत Samsung मोबाइल को लेकर सामने आई है, जहां ग्राहक का दावा है कि उसने करीब 25 दिन पहले अपने फोन को सर्विस सेंटर से रिपेयर कराया था, लेकिन इसके बाद फोन में फिर से समस्या सामने आ गई. ग्राहक के मुताबिक, जब उसने कंपनी से दोबारा इसे ठीक कराने की कोशिश की तो उसे कथित तौर पर मदद देने से मना कर दिया गया.

By: Kunal Mishra | Published: September 11, 2026 8:45:47 PM IST

25 दिन पहले सर्विस सेंटर में रिपेयर कराया Samsung का मोबाइल, फिर आई समस्या लेकिन कंपनी ने ठीक करने से किया साफ मना, ग्राहक परेशान


Samsung Service Problem: आज के समय में अगर मोबाइल फोन काम करना बंद कर दे या उसमें कोई खराबी आ जाए तो यह ग्राहक के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है. ऑफिस के काम से लेकर कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट करने तक में स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर फोन में कोई खराबी आती है तो ग्राहक की परेशानी सिर्फ डिवाइस तक सीमित नहीं रहती. खासकर तब स्थिति और ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है, जब ग्राहक अपना फोन अधिकृत सर्विस सेंटर से रिपेयर कराने के बाद कुछ ही दिनों में दोबारा किसी समस्या का सामना करता है.
ऐसी ही एक शिकायत Samsung मोबाइल को लेकर सामने आई है, जहां ग्राहक का दावा है कि उसने करीब 25 दिन पहले अपने फोन को सर्विस सेंटर से रिपेयर कराया था, लेकिन इसके बाद फोन में फिर से समस्या सामने आ गई. ग्राहक के मुताबिक, जब उसने कंपनी से दोबारा इसे ठीक कराने की कोशिश की तो उसे कथित तौर पर मदद देने से मना कर दिया गया. 

ग्राहक ने X पर लगाई मदद की गुहार 

अक्सर सैमसंग की सर्विस से परेशान होकर ग्राहक X पर मदद की गुहार लगाते हैं. यहां भी ग्राहक ने ऐसा ही किया. ग्राहक ने शिकायत में कहा कि Samsung मोबाइल में पहले समस्या आने के बाद उसे कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर में ले गए, जिसके बाद ग्राहक ने वहां फोन की जांच और रिपेयरिंग भी कराई. शिकायत में उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर से फोन ठीक होने के बाद जब ग्राहक उसे वापस लाया तो ग्राहक को उम्मीद थी कि अब डिवाइस सामान्य तरीके से काम करेगा. लेकिन, करीब 25 दिन बाद ही फोन में दोबारा समस्या सामने आ गई. इसके बाद ग्राहक ने कंपनी से संपर्क कर समस्या का समाधान कराने की कोशिश की. लेकिन, शिकायतकर्ता का कहना है कि इस बार उसे कोई मदद नहीं मिली. 
samsung service issue

कंपनी ने दोबारा रिपेयर करने से किया साफ मना 

कंपनी की तरफ से फोन को दोबारा ठीक करने से साफ इनकार कर दिया गया. सर्विस सेंटर द्वारा अगर फोन ठीक किया गया तो सवाल यह उठता है कि माज्ञ 25 दिनों में फोन दोबारा कैसे खराब हो सकता है. खास बात यह है कि फोन खराब हो जाने के बाद कंपनी से जब ग्राहक ने संपर्क किया तो कंपनी के कस्टमर केयर द्वारा कहा गया कि आपको फोन की वारंटी खत्म हो गई है. अब इसे रिपेयर नहीं किया जाएगा. हालांकि, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब कस्टमर केयर द्वारा ग्राहक से इस तरह का व्यवहार किया गया हो. 
samsung service problem

कई ग्राहक हैं सैमसंग से परेशान 

Samsung की वॉशिंग मशीन को लेकर एक ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. ग्राहक का दावा है कि उसने 20 मई 2020 को Samsung की वॉशिंग मशीन खरीदी थी, लेकिन खरीदारी के महज दो महीने के भीतर ही मशीन के ड्रम से जुड़ा शाफ्ट अटैचमेंट खराब हो गया था. शिकायत के मुताबिक, उस समय सैमसंग की सर्विस टीम ने मशीन की जांच कर खराब हुए पार्ट को बदल दिया था और इसके बाद ग्राहक कई सालों तक मशीन का इस्तेमाल करता रहा.
अब करीब 6 साल बाद ग्राहक के मुताबिक, मशीन में एक बार फिर वही समस्या सामने आ गई है. ग्राहक का कहना है कि दोबारा समस्या आने के बाद उसने कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की और ईमेल के जरिए भी कंपनी को जानकारी दी, लेकिन उसे कंपनी की ओर से कोई सही जवाब नहीं मिला. इससे नाराज ग्राहक ने X पर सैमसंग को टैग करते हुए अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया और कहा कि वह अब इस ब्रांड की सिफारिश नहीं करेगा.

Tags: samsung service problem
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