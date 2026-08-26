Samsung का लैपटॉप लेकर ग्राहक ने पकड़ा माथा, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई, कस्टमर बोले- दोबारा नहीं लेंगे इस कंपनी का सामान

samsung service problem: महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय हर ग्राहक यही उम्मीद करता है कि वह प्रोडक्ट सालों साल चले. लेकिन, कई बार उसमें तकनीकी समस्या आ जाती है. खासकर लैपटॉप जैसी डिवाइस के मामले में अगर कोई समस्या आ जाए तो ऐसे में सारा काम रुक जाता है. क्योंकि इसका इस्तेमाल पढ़ाई, ऑफिस के काम, बिजनेस के साथ ही साथ लोग कंटेंट क्रिएशन में भी करते हैं. हालांकि, ज्यादातर कंपनियों में सामान खराब हो जाने के बाद उसे रिपेयर कर दिया जाता है. ऐसे में अगर लैपटॉप खराब होने के बाद कई दिनों या हफ्तों तक सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ें तो ग्राहक की परेशानी काफी बढ़ सकती है.

ग्राहक ने X पर शिकायत कर बताई समस्या

ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सैमसंग को लताड़ लगाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले साल यानि अक्टूबर 2025 में Samsung Galaxy 5 Book लिया था, जो एक साल भी ठीक से नहीं चला और उसमें समस्याएं आने लगीं. उसमें ShiftKey और CapsLock काम नहीं कर रहे थे. इसकी शिकायत उन्होंने सैमसंग के कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर पर की, लेकिन उनकी तरफ से इस बात को लेकर कोई जवाब और प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. खास बात यह है कि ग्राहक ने जबसे ये लैपटॉप लिया है तब से ही ये बटनें इसमें ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं. ग्राहक ने पोस्ट में रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है.

ग्राहक बोला दोबारा कभी नहीं लूंगा सैमसंग का सामान

अगर कोई ग्राहक किसी बड़ी कंपनी का सामान लेने के बाद यह बोले कि वह उस कंपनी में दोबारा कभी जाना पसंद नहीं करेगा तो सोचिए यह कंपनी के लिए कैसा कॉम्प्लिमेंट होगा. ऐसा ही ग्राहक ने कंपनी के साथ किया. उन्होंने बाकायदा एक्स पर लिखा कि वे दोबारा कभी सैमसंग का सामन नहीं लेंगे. उन्होंने लिखा कि अब तक कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने @SamsungIndia के साथ ही help escalate@SamsungHelp_IN को टैग करते हुए इसे फिक्स करने के लिए भी कहा, लेकिन अबतक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है.

रोजाना कई ग्राहक करते हैं शिकायत

सैमसंग के लिए कोई नई बात या फिर यह अकेला कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें उसने ग्राहक की समस्या का समाधान न किया हो बल्कि, रोजाना ग्राहक एक्स या अन्य जगहों पर सैमसंग को टैग करके शिकायतें करते रहते हैं. हाल ही में एक ग्राहक ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि 16 अगस्त 2026 को उनका टीवी खराब हुआ था, जिसके बाद से अब तक समस्या का हल नहीं निकला है. एक बार सैमसंग की ओर से इंजीनियर भी आया और उसे हमने कंपनी में रिप्लेसमेंट करने की रिक्वेस्ट भी डाली, लेकिन सैमसंग की ओर से 10 दिन बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है. वहीं, एक अन्य ग्राहक का कहना है कि उन्हें 20 दिन पहले डैमेज प्रोडक्ट मिला, लेकिन बार-बार सैमसंग में शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है. इसके लिए उनसे एक्स्ट्रा चार्ज की भी मांग की गई.

लैपटॉप खराब होने पर सबसे पहले क्या करें?