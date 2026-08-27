Samsung का टीवी खरीदकर फंसा एक और ग्राहक, घर आते ही निकली खराबी, बार-बार शिकायत पर नहीं हो रही कोई सुनवाई

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Samsung Customer Service: टीवी खरीदना आज के समय में घर के लिए एक बड़ा खर्च हो सकता है. खासकर जब कोई ग्राहक किसी बड़े और भरोसेमंद ब्रांड का टीवी खरीदता है, तो उसकी उम्मीद होती है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा. लेकिन, क्या हो अगर प्रोडक्ट घर आते ही खराब हो जाए. ऐसे में ब्रांड और कंपनी के नाम पर इसका बुरा असर पड़ता है. प्रोडक्ट लेने के बाद अगर कोई तकनीकी समस्या आती भी है तो कंपनी की कस्टमर सर्विस उसे जल्द ठीक कर देगी ग्राहक आमतौर पर ऐसा ही सोचते हैं. लेकिन, जब कंपनी द्वारा आपकी सुनवाई न हो तो ऐसे में ग्राहक केवल परेशान होता है और कुछ नहीं.
ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने सैमसंग का टीवी लिया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. ग्राहक को टीवी मिलते ही उसमें कुछ खराब निकला और शिकायत करने पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. सैमसंग द्वारा उनकी समस्या को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है.
ग्राहक को X पर लाना पड़ा मामला
सैमसंग द्वारा देरी करने और लापरवाही बरतने से नाराज ग्राहक को इस मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लाना पड़ा. उन्होंने X पर बाकायदा एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें @Samsungindia को टैग करते हुए लिखा कि क्या आप लोग ग्राहक के साथ ऐसा ही करते हैं क्या यही आपकी सर्विस है. इसके बाद उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उन्होंने 14 अगस्त 2026 को टीवी लिया था, जिसके बाद उसमें तुरंत डिफेक्ट आ गया. जिसके बाद ग्राहक द्वारा सैमसंग में शिकायत की गई. उस समय कंपनी के कस्टमर केयर द्वारा कहा गया कि हां आपकी टीवी के यूनिट स्पीकर्स काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन, 14 अगस्त से आज 27 अगस्त हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की टस बनी हुई है. उसका कोई हल नहीं हुआ है.
रिप्लेस करने को कहकर नहीं कर रहे रिप्लाई
कंपनी द्वारा ग्राहक को पहले तो कहा गया कि आपके यूनिट स्पीकर में समस्या है, जिसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन बार-बार शिकायत करने पर भी अब बात कंपनी के ठंडे बस्ते में जा रही है. कंपनी द्वारा अपनी बात पर खरा नहीं उतरा गया और ग्राहक का टीवी अभी भी उनके घर पर रखा है, जोकि ठीक से काम नहीं कर रहा है. ग्राहक ने पोस्ट में कहा कि उनकी रिप्लेसमेंट वाली कमिटमेंट को पूरा करें.
रोजाना सामने आते हैं इस तरह के मामले
सैमसंग जितना बड़ा ब्रांड है इसकी शिकायतों की लिस्ट उससे भी ज्यादा बड़ी है. सैमसंग में आए दिन ग्राहक परेशान होकर कभी सर्विस सेंटर के चक्कर काटता है तो कभी मामले को X पर लाता है. हाल ही में एक ग्राहक ने नाराज होकर Samsungindia को टैग करके लिखा कि आपने मेरी दो दिनों की छुट्टी खराब कर दी है. मेरा टीवी आकर रखा हुआ है लेकिन, अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यह सुबह 11:30 पर लगने की बात हुई थी, लेकिन अब न तो टेक्नीशियन के द्वारा कोई जवाब दिया जा रहा है और न ही कस्टमर सपोर्ट कोई प्रतिक्रिया दे रहा है.
ग्राहक ने कहा भविष्य में नहीं लूंगा सैमसंग
सैमसंग से परेशान होकर एक ग्राहक X पर लिखते हैं कि अगर उनकी अभी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में कभी वे सैमसंग का कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे. दरअसल, उनके Samsung s23 स्मार्टफोन की डिस्प्ले बार-बार झपक रही है या हिल रही है. ऐसा 3 बार हो चुका है और उन्हें फोन में हार्डेवेयर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन, सैमसंग द्वारा इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है.