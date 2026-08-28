Samsung का AC लेकर अगले ही दिन पछताया ग्राहक, 5 बार कहकर भी अबतक नहीं किया इंस्टॉल, कस्टमर ने की X पर शिकायत

Samsung Service Issue: गर्मी के मौसम में अगर कोई नया AC खरीदता है तो उसकी सबसे पहली उम्मीद यही होती है कि प्रोडक्ट घर पहुंचने के बाद जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाए और उसे गर्मी से राहत मिले. खासकर जब ग्राहक किसी बड़े और भरोसेमंद ब्रांड का महंगा एयर कंडीशनर खरीदता है, तो वह सर्विस और इंस्टॉलेशन को लेकर ज्यादा निश्चिंत रहता है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में कंपनियां नए ऐसी को इंस्टॉल करवा देती हैं. ताकि ग्राहक को किसी तरह की असुविधा न हो. लेकिन, हर कंपनी की सर्विस इतनी फास्ट नहीं है.

सैमसंग में कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं, जहां ग्राहक ऐसी या टीवी ले तो लेते हैं, लेकिन उसे इंस्टॉल कराने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ग्राहक ने ऐसी लिया, जिसके बाद कंपनी ने उसे इंस्टॉल कराने में अच्छी-खासी देरी लगा दी.

X पर भड़का ग्राहक

ग्राहक को AC लेकर अगले ही दिन पछताना पड़ा है. इसके पीछे का कारण न तो प्रोडक्ट में कोई डैमेज है और न ही सामान में कोई अन्य समस्या है. लेकिन, सैमसंग की लापरवाही और कस्टमर सर्विस सेंटर का अपनी बातों पर खरा न उतरने ने ग्राहक के भरोसे को तोड़ दिया. इस मामले को ग्राहक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शेयर किया गया है. जहां एक ग्राहक ने दावा किया कि Samsung AC की डिलीवरी होने के बाद उनके द्वारा कई बार रिक्वेस्ट की गई कि ऐसी को इंस्टॉल कर दिया जाए, लेकिन सैमसंग द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है. ग्राहक एक ही दिन में इतना नाराज हो गया कि सैमसंग की सर्विस को काफी खराब बता दिया. उन्होंने SamsungIndia को टैग करते हुए लिखा कि मैं आपकी सर्विस से संतुष्ट नहीं हूं.

5 बार वादा करके भी नहीं इंस्टॉल किया AC

सैमसंग के सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर पर ग्राहक द्वारा ऐसी आने के बाद कई बार रिक्वेस्ट की गई कि वे जल्दी से ऐसी को लगा दें. सैमसंग ने मना तो नहीं किया लेकिन, ग्राहक से किए गए वायदे पर खरा भी नहीं उतरा. कंपनी ने ग्राहक से सबसे पहले कहा कि उनका AC दोपहर के 2 बजे इंस्टॉल हो जाएगा. इसके बाद कंपनी द्वारा 4 बजे का समय दिया गया फिर 6 बजे और उसके बाद बोला गया कि आपका फाइनल इंस्टॉलेशन 8 बजकर 20 मिनट पर हो जाएगा. उनके दिए गए एक भी समय पर कोई टेक्नीशियन ऐसी लगाने के लिए अभी तक नहीं आया है. इसमें ग्राहक का पूरा एक दिन खराब हो गया.

कई ग्राहक हैं सैमसंग से परेशान

सैमसंग के कस्टमर सपोर्ट से केवल एक ही ग्राहक परेशान नहीं है. बल्कि, आए दिन ग्राहक अपनी शिकायतें एक्स पर शेयर करते हैं. हाल ही में एक ग्राहक ने X पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने Samsung Galaxy S26 Ultra खरीदा था, जो पिछले 15 दिनों से सर्विस सेंटर में रखा हुआ है. उनका स्मार्टफोन सर्विस सेंटर में रखकर उन्हें डेट पर डेट दी जा रही है कि आपका फोन इतने दिन बाद ठीक हो जाएगा. लेकिन, अभी तक इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पाया है. उन्होंने अर्जेंट रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन कंपनी द्वारा इस मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने अपना Ticket No. 3101286998 भी शेयर किया है.

एक ग्राहक ने कहा हम नहीं लेंगे सैमसंग