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लंबे समय तक Samsung का प्रोडक्ट नहीं हुआ रिपेयर, गुस्साए ग्राहक ने X पर लगाई कंपनी को फटकार, बार-बार शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं

ऐसा ही एक मामला सैमसंग की सर्विस को लेकर सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने कंपनी से लंबे समय तक रिपेयर में हो रही देरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. चलिए जानते हैं आखिर ग्राहक की कौन सी समस्या को सैमसंग द्वारा नजरअंदाज किया गया है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: September 9, 2026 8:10:31 PM IST

लंबे समय तक Samsung का प्रोडक्ट नहीं हुआ रिपेयर, गुस्साए ग्राहक ने X पर लगाई कंपनी को फटकार, बार-बार शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं


Samsung Customer Care: सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड से महंगा प्रोडक्ट खरीदने के बाद ग्राहक की उम्मीद सिर्फ अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, बल्कि परेशानी आने पर समय पर और बेहतर सर्विस मिलने की भी होती है. लेकिन, जब किसी प्रोडक्ट में खराबी आने के बाद उसे ठीक कराने के लिए ग्राहक को कई दिनों तक इंतजार करना पड़े और बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान न हो, तो स्वाभाविक है कि ग्राहक की नाराजगी बढ़ जाएगी. सैमसंग को लेकर अक्सर कई बार यह सुनने को मिलता है कि कंपनी ने ग्राहकों की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया. कई बार ग्राहक बार-बार फोन करते हैं लेकिन, मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं होती है.
ऐसा ही एक मामला सैमसंग की सर्विस को लेकर सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने कंपनी से लंबे समय तक रिपेयर में हो रही देरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. चलिए जानते हैं आखिर ग्राहक की कौन सी समस्या को सैमसंग द्वारा नजरअंदाज किया गया है. 

X पर शिकायत लेकर पहुंचा ग्राहक 

सैमसंग द्वारा बार-बार किसी समस्या की शिकायत करने पर भी जब कोई समाधान नहीं हो रहा है तो ऐसे में ग्राहक ने भड़ककर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का सहारा लिया है. ग्राहक ने यहां एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें ग्राहक ने दावा किया है कि सैमसंग का प्रोडक्ट खराब होने के बाद उसे रिपेयर कराने के लिए करीब 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है. ग्राहक का आरोप है कि कंपनी का नाम भले ही बड़ा है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर सर्विस का एक्सपीरिएंस काफी खराब मिल रहा है. अपनी परेशानी को लेकर ग्राहक ने Samsung India को टैग करते हुए X पर समस्या का समाधान कराने की अपील की है. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि आखिर खराब प्रोडक्ट को रिपेयर कराने के लिए कस्टमर को इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है. 
samsung service issue

कंपनी ने कराया 15 दिन का इंतजार 

आखिर सैमसंग अपने ग्राहकों को किसी भी प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए लंबा समय क्यों लगाता है. किसी प्रोडक्ट के खराब होने के बाद ग्राहक के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा. अगर ग्राहक को लंबे समय तक इंतजार करना पड़े और इस दौरान रिपेयर की स्थिति के बारे में भी सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर द्वारा सटीक जानकारी नहीं दी जाए तो ऐसे में नाराजगी होना जाहिर है. ऐसे में ग्राहकों के मन में यही विचार आता है कि आहे से इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं लेगे. ग्राहक कंपनी द्वारा मामले में किसी रिवर्ट के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है. 
samsung service problem

कंपनी की सर्विस से परेशान है ग्राहक 

ग्राहकों की समस्या का सिलसिला केवल यहीं खत्म नहीं होता है बल्कि, एक ग्राहक ने Samsung के रेफ्रिजरेटर की सर्विस को लेकर नाराजगी जाहिर की है. ग्राहक का दावा है कि उसकी सर्विस शिकायत Ref: 1206138350 पिछले 50 दिनों से ज्यादा समय से हल नहीं हुई है. ग्राहक के मुताबिक, जब लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने 1 सितंबर को वे CEO Help Desk तक मामले को ले गए. लेकिन, इसके बावजूद शिकायत का समाधान नहीं हुआ. ग्राहक ने सर्विस को काफी बेकार बताया है.

Tags: inkhabar-social-newsSamsung Customer Care
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