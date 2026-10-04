बारिश में भीगते ही बंद हो गई Samsung Galaxy Watch, सर्विस सेंटर ने बताया वाटर डैमेज और वारंटी से किया बाहर, बार-बार शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं

Samsung Watch Damage: स्मार्टवॉच आज के समय में सिर्फ समय देखने या नोटिफिकेशन पढ़ने का गैजेट नहीं रह गई है. हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फिटनेस ट्रैकिंग, वर्कआउट रिकॉर्डिंग के साथ-साथ अन्य भी कई चीजों का पता लगाने के लिए स्मार्टवॉच एक बेहतरीन गैजेट माना जाता है. खासकर प्रीमियम स्मार्टवॉच खरीदने वाले ग्राहक इस उम्मीद के साथ डिवाइस लेते हैं कि वह सामान्य परिस्थितियों के साथ-साथ कंपनी द्वारा बताए गए फीचर्स के हिसाब से ही काम करेगी.

एक ग्राहक के मामले में Samsung Galaxy Watch को लेकर ऐसी ही शिकायत सामने आई है, जिसमें बारिश में भीगने के बाद स्मार्टवॉच के बंद होने का दावा किया गया है. ग्राहक के मुताबिक, उसने गैलेक्सी वॉच इसलिए खरीदी थी, क्योंकि कंपनी की ओर से इसे पानी के संपर्क में आने से लेकर स्विमिंग जैसी गतिविधियों के दौरान इस्तेमाल किए जाने के लिए योग्य बताया जाता है.

क्या था पूरा मामला?

ग्राहक ने इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है. ग्राहक के मुताबिक उसने सैमसंग की स्मार्टवॉच ली थी, जो बारिश के पानी की कुछ बूंदों से भीगकर खराब हो गई. जबकि, कंपनी द्वारा वॉच लेते समय इसे सुरक्षित और वाटर रजिस्टेंस बताया गया था. ग्राहक ने बताया कि वॉच किसी गहरे पानी में गिरने या जानबूझकर पानी में डुबोने के बजाय बारिश में भीगी, लेकिन इसके बाद डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया.

समस्या आने के बाद ग्राहक वारंटी के तहत समाधान की उम्मीद लेकर सर्विस सेंटर पहुंचा. लेकिन, वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. हालांकि, ग्राहक का आरोप है कि वहां उसे बताया गया कि स्मार्टवॉच वाटर डैमेज है और इस वजह से इसे वारंटी के तहत कवर नहीं किया जाएगा.

सर्विस सेंटर ने वारंटी से किया मना

ग्राहक का कहना है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को पानी के संपर्क और स्विमिंग के इस्तेमाल के लिए प्रमोट करती है, तो सामान्य बारिश में भीगने के बाद डिवाइस खराब होने पर वारंटी से बाहर क्यों कर दिया गया है. ग्राहक ने इस मामले को लेकर बार-बार शिकायत करने की बात भी कही है, लेकिन अब तक उसे समाधान नहीं मिला है.