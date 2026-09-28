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Samsung Galaxy S22 में Pink Line ने बढ़ाई परेशानी, बिना डैमेज हुए खराब हुआ डिस्प्ले; ग्राहक ने X पर की शिकायत

ग्राहक का कहना है कि उसके फोन में किसी तरह का डैमेज या गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके बावजूद डिस्प्ले पर उसे पिंक लाइन दिखाई देने लगी. शिकायत के मुताबिक, इस समस्या के समाधान के लिए ग्राहक को अपना फोन सर्विस के लिए करीब 15 दिनों तक जमा करना पड़ सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 28, 2026 7:11:53 PM IST

Samsung Galaxy S22 में Pink Line ने बढ़ाई परेशानी, बिना डैमेज हुए खराब हुआ डिस्प्ले; ग्राहक ने X पर की शिकायत


samsung smartphone problem: Samsung Galaxy S22 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन से ग्राहक आमतौर पर लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की उम्मीद करते हैं. लेकिन, जब किसी महंगे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बिना किसी डैमेज के अचानक लाइन दिखाई देने लगे, तो ऐसे में यह यूजर के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. ऐसी ही एक शिकायत Galaxy S22 यूजर की ओर से सामने आई है, जिसने फोन की स्क्रीन पर पिंक लाइन आने की समस्या को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.
ग्राहक का कहना है कि उसके फोन में किसी तरह का डैमेज या गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके बावजूद डिस्प्ले पर उसे पिंक लाइन दिखाई देने लगी. शिकायत के मुताबिक, इस समस्या के समाधान के लिए ग्राहक को अपना फोन सर्विस के लिए करीब 15 दिनों तक जमा करना पड़ सकता है. 

ग्राहक ने X पर लगाई गुहार 

ग्राहक ने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है. ग्राहक ने वहां अपनी नाराजगी का पूरा ब्योरा दिया है और कंपनी को गलत बताया है. ऐसे में समस्या केवल स्क्रीन पर आई लाइन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि फोन को इतने लंबे समय तक सर्विस सेंटर में जमा रखने से रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो सकते हैं.
ग्राहक ने अपनी पोस्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया है कि जब समस्या उसकी किसी गलती या लापरवाही के कारण नहीं हुई, तो इससे होने वाली असुविधा का सामना उसे क्यों करना पड़ रहा है. ग्राहक के मुताबिक, शिकायत में यूजर ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि फोन के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, जिससे डिस्प्ले को नुकसान पहुंचने की वजह मानी जा सके. 
samsung service problem

15 दिनों तक फोन जमा रखने की परेशानी

ग्राहक की शिकायत के मुताबिक फोन को सर्विस सेंटर में लंबे समय तक जमा रखने से जुड़ा है. समस्या के समाधान के लिए उसे करीब 15 दिनों तक फोन सर्विस सेंटर में छोड़ना पड़ सकता है. कंपनी के मुताबिक ग्राहक को 15 दिनों तक अपना स्मार्टफोन सर्विस सेंटर में रखना होगा, जिसके बाद उसकी मरम्मत करके उसे ठीक किया जा सकेगा. हालांकि, ऐसी कई शिकायतें सोशल मीडिया पर अक्सर आती रहती हैं. आजकल ग्राहक सर्विस से जुड़ी समस्या आने पर कंपनियों के कस्टमर केयर के अलावा X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं.

Tags: samsung smartphone problem
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