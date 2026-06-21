Samsung Galaxy M47 5G जल्द देगा दस्तक! Amazon टीज़र से डिजाइन और लॉन्च की मिली बड़ी झलक

Samsung Galaxy M47 5G: टेक कंपनी सैमसंग ने शुक्रवार को कन्फर्म किया कि Samsung Galaxy M47 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है. यह नया फोन Samsung Galaxy M44 की जगह लेगा, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था. इस आने वाले स्मार्टफ़ोऊन के लिए देश में एक खास माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिसमें इसके डिजाइन, कलर ऑप्शन और उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई है. आने वाले Samsung Galaxy M47 5G में पिल-शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल होगा जो हाल ही में लॉन्च हुए Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 जैसा दिखता है और इसमें फ्लैट रियर पैनल भी होगा. हाल ही में M-सीरीज का यह फोन एक बेंचमार्किंग प्लेटफ़ॉर्म पर देखा गया था, जिसमें ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है.

Samsung Galaxy M47 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा

भारत में Samsung Galaxy M47 5G के लिए एक खास माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिस पर “Next Level Monster” टैगलाइन दी गई है. इससे यह पक्का हो गया है कि Galaxy M सीरीज का यह स्मार्टफोन जल्द ही देश में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा, माइक्रोसाइट पर फोन के डिजाइन की झलक भी दिखाई गई है, जिसमें फ्लैट रियर पैनल और ऊपर बाईं ओर पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है. Samsung Galaxy M47 5G के कैमरा आइलैंड में LED फ्लैश के साथ ट्रिपल-कैमरा सिस्टम दिया गया है.

आने वाले Samsung Galaxy M47 5G में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दाईं ओर होंगे. यह कन्फर्म हो गया है कि यह हैंडसेट देश में Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. नया Galaxy M47 5G कम से कम रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा.

सैमसंग ने अभी तक इस लाल रंग वाले मॉडल के मार्केटिंग नाम का खुलासा नहीं किया है. साथ ही इसकी सटीक लॉन्च तारीख, कीमत, मुख्य स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है. ये जानकारियां आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं.

यह खबर तब आई है जब Samsung Galaxy M47 5G (मॉडल नंबर SM-476B) को Geekbench बेंचमार्किंग प्लेटफ़ॉर्म पर देखा गया. इस हैंडसेट में Qualcomm का ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट लगा है, जिसमें चार एफिशिएंसी कोर (1.8GHz क्लॉक स्पीड वाले) और चार परफॉर्मेंस कोर (2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड वाले) हैं.

Samsung Galaxy M47 5G के Adreno 710 GPU और कम से कम 8GB RAM के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हैंडसेट Android 16 के साथ आएगा. GPU परफॉर्मेंस के मामले में Samsung Galaxy M47 5G ने Geekbench AI OpenCL टेस्ट में 2,256 पॉइंट्स हासिल किए. जैसा कि पहले बताया गया है. यह स्मार्टफोन Samsung Galaxy M44 की जगह लेगा जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था.