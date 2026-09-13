Samsung का फ्रिज खरीदा, पानी की लीकेज हुई तो टेक्निशियन ने मरम्मत के बजाय टेप लगाकर कर दी खानापूर्ति, अब नहीं हो रही कोई सुनवाई

Samsung Fridge Problem: कोई भी घरेलू डिवाइस खरीदते समय ग्राहक की सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि प्रोडक्ट लंबे समय तक बिना परेशानी के चले और अगर कभी कोई खराबी आए तो कंपनी की सर्विस टीम उसे ठीक तरीके से दूर करे. खासकर फ्रिज जैसे जरूरी घरेलू उपकरण में खराबी आने पर ग्राहक के लिए समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल रोजाना होता है और इसमें रखे खाने-पीने के सामान की सुरक्षा भी इससे जुड़ी होती है. लेकिन, जब शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान न मिले तो ग्राहक की परेशानी और नाराजगी दोनों बढ़ जाती हैं.

जानी-मानी टेक कंपनी सैमसंग में अक्सर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, जिसमें कंपनी द्वारा समाधान नहीं किया जाता है. चलिए आपको एक ऐसे ही मामले के बारे में बताते हैं, जिसमें ग्राहक की समस्या को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

क्या है पूरा मामला?

Samsung के फ्रिज को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने फ्रिज से पानी की लीकेज होने की शिकायत की. ग्राहक के मुताबिक, समस्या की जांच करने के लिए टेक्निशियन घर पहुंचा, लेकिन लीकेज की सही मरम्मत करने के बजाय कथित तौर पर टेप लगाकर समस्या को बंद कर दिया गया. दरअसल, फ्रिज में लीकेज की समस्या सामने आई थी. चूंकि, फ्रिज घर में लगातार इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए उसमें पानी का रिसाव होना सामान्य असुविधा से कहीं ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है. फ्रिज में इस तरह की समस्या आने के बाद ग्राहक ने कस्टमर केयर पर बार-बार शिकायत की, जिसकी कंपनी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ग्राहक की समस्या जस की टस बनी हुई है.

टेप लगाने से खत्म नहीं हुई परेशानी

ग्राहक के घर 20 दिन बाद टेक्नीशियन आया तो सही, लेकिन वह पूरी तरह से खानापूर्ति करके चला गया. लीकेज वाली जगह पर खाली टेप लगा देने से ग्राहक की समस्या जरा सी भी कम नहीं हुई. किसी पाइप, जोड़ या अन्य हिस्से से पानी रिसने की स्थिति में केवल बाहर से टेप लगाने से समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए, यह जरूरी नहीं है. ग्राहक के मुताबिक, उसे उम्मीद थी कि कंपनी का सर्विस टेक्निशियन समस्या की वजह पता लगाकर सही रिपेयरिंग करेगा. ऐसी स्थिति में ग्राहक का भरोसा सैमसंग से टूटने लगा है. ग्राहक ने अपनी नाराजगी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है.

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