Samsung फ्रिज की कूलिंग ने किया परेशान, लंबे समय से बार-बार आ रही खराबी; लगातार शिकायत करने के बाद भी कंपनी में नहीं हो रही कोई सुनवाई

Samsung Service Issue: आज के समय में रेफ्रिजरेटर घर के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में शामिल है. इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने-पीने की चीजों को ठंडा रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दूध, सब्जियां, फल, दवाइयां और कई अन्य सामान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. ऐसे में अगर फ्रिज की कूलिंग बार-बार खराब होने लगे, तो यह समस्या घर के रोजमर्रा के काम को भी प्रभावित कर सकती है. खासकर तब परेशानी और बढ़ जाती है, जब ग्राहक को कई बार कंपनी से शिकायत करने और सर्विस लेने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं पा पाता है.

ऐसी ही परेशानी को लेकर एक ग्राहक ने Samsung फ्रिज की कूलिंग व्यवस्था पर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. ग्राहक का कहना है कि उसके फ्रिज में लंबे समय से बार-बार कूलिंग की समस्या सामने आ रही है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

एक ग्राहक ने हाल ही में सैमसंग को लेकर अपनी नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाहिर की है. समस्या को लेकर कंपनी के सामने कई बार शिकायत किए जाने और सर्विस की कोशिशों के बावजूद ग्राहक को अब तक स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है. दरअसल, मामला यह था कि रेफ्रिजरेटर का कूलिंग सिस्टम लगातार परेशानी पैदा कर रहा है. लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के कारण ग्राहक को उम्मीद थी कि कंपनी की सर्विस टीम तकनीकी खराबी की पहचान करके उसका समाधान करेगी.

हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई. ग्राहक के मुताबिक समस्या दोबारा सामने आने के कारण उन्हें बार-बार कंपनी से संपर्क करना पड़ रहा है. लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का ऐसा समाधान नहीं मिला, जिससे वह दोबारा सामने न आए.

बार-बार खराबी से बढ़ती है ग्राहक की परेशानी