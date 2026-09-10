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9 दिन बाद मुश्किल से हुई Samsung के फ्रिज की डिलीवरी, घर आने के बाद निकला डेंट, ग्राहक ने भड़ककर कंपनी से की रिफंड की मांग

ग्राहक का आरोप है कि फ्रिज की डिलीवरी के लिए उसे करीब 9 दिनों तक इंतजार करना पड़ा. मुश्किल से जब फ्रिज घर पहुंचा और ग्राहक ने उसे देखा, तो उसमें डेंट नजर आया. इसके बाद ग्राहक ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कंपनी से रिफंड की मांग की है.

By: Kunal Mishra | Published: September 10, 2026 9:58:52 PM IST

9 दिन बाद मुश्किल से हुई Samsung के फ्रिज की डिलीवरी, घर आने के बाद निकला डेंट, ग्राहक ने भड़ककर कंपनी से की रिफंड की मांग


Samsung Customer Service: नया फ्रिज खरीदना किसी भी परिवार के लिए एक बड़ा खर्च होता है. ग्राहक जब अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कोई नया फ्रिज खरीदता है तो उसकी उम्मीद होती है कि प्रोडक्ट समय पर और बिल्कुल सही हालत में घर तक पहुंचेगा. खासकर जब डिलीवरी के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़े, तो ग्राहक की परेशानी और बढ़ जाती है. लेकिन अगर लंबा इंतजार करने के बाद जब प्रोडक्ट घर पहुंचे और उसे खोलने पर उसमें डेंट या किसी तरह का डैमेज दिखाई दे, तो ग्राहक के लिए स्थिति काफी निराशाजनक हो सकती है. ऐसी ही एक शिकायत सैमसंग के फ्रिज को लेकर सामने आई है.
ग्राहक का आरोप है कि फ्रिज की डिलीवरी के लिए उसे करीब 9 दिनों तक इंतजार करना पड़ा. मुश्किल से जब फ्रिज घर पहुंचा और ग्राहक ने उसे देखा, तो उसमें डेंट नजर आया. इसके बाद ग्राहक ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कंपनी से रिफंड की मांग की है. 
Samsung Customer Service

ग्राहक ने X पर शेयर की पोस्ट 

ग्राहक ने सैमसंग की सर्विस से नाराज होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उसने Samsung का फ्रिज खरीदने के बाद बताया कि उसकी डिलीवरी के लिए उसे 9 दिनों का इंतजार करना पड़ा था. 9 दिन में भी सैमसंग के कस्टमर केयर द्वारा झूठे वायदे किए गए कि आपकी फ्रिज की डिलीवरी इस दिन कर देंगे या दो दिनों बाद हो जाएगी. किसी नए घरेलू डिवाइस की खरीदारी के बाद इतना लंबा इंतजार करने से ग्राहक के लिए केवल परेशानी ही होती है. लेकिन डिलीवरी के बाद फ्रिज को देखने पर उसमें डेंट दिखाई दिया. यानी जिस प्रोडक्ट के लिए ग्राहक ने कई दिनों तक इंतजार किया, वह घर पहुंचने के बाद ही उसे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला. 

ग्राहक ने की रिफंड की मांग 

डिलीवरी में देरी और उसके बाद डेंट वाला फ्रिज मिलने से ग्राहक काफी नाराज नजर आया. ग्राहक ने कंपनी से केवल शिकायत दर्ज कराने के बजाय रिफंड की मांग की है. ऐसे में ग्राहक के लिए केवल सर्विस या रिपेयर का ऑप्शन लेना सही नहीं हो सकता है क्योंकि वह पहले से ही नया प्रोडक्ट खरीद चुका था. नए डिवाइस में ऐसी समस्या आने पर उसका रिफंड ले लेना ही ठीक है. बात केवल इतनी ही नहीं थी जब ग्राहक ने फ्रिज खोलकर देखा तो सैमसंग के टेक्नीशियन द्वारा ही उन्हें फ्रिज खोलकर दिखाई गई थी. जब फ्रिज की अनबॉक्सिंग की गई तो उसमें फ्रिज के गत्ते को चूहों द्वारा कतरने के भी निशान दिखाई दिए. ग्राहक ने बाकायदा इसकी वीडियो बनाकर भी शेयर की है. 
samsung customer get dissapointed

अक्सर आती हैं सैमसंग की शिकायतें 

सोशल मीडिया पर एक और ग्राहक ने शिकायत की है कि उन्होंने Samsung Galaxy S23 लिया था, जिसके बाद स्क्रीन पर अचानक पिंक लाइन दिखाई देने लगी. ग्राहक के मुताबिक, उसने समस्या को लेकर सैमसंग के सर्विस सेंटर से संपर्क किया और स्क्रीन रिप्लेसमेंट की मांग की, लेकिन सर्विस सेंटर की ओर से कंपनी पॉलिसी का हवाला देते हुए स्क्रीन बदलने से मना कर दिया गया. ग्राहक का कहना है कि उन्हें बताया गया कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा खरीदारी की तारीख से 3 साल की अवधि से जुड़ी है. वहीं, जब ग्राहक ने इस मामले को लेकर कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की, तो कॉल को सर्विस सेंटर से संपर्क करने की सलाह देकर काट दिया गया. 

Tags: Samsung Customer Service
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