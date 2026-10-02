Home > व्यापार > Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान

Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान

ऐसा ही एक मामला Samsung French Door Refrigerator को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का कहना है कि फ्रिज पिछले करीब तीन महीने से बीच-बीच में खराबी की समस्या दे रहा है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: October 2, 2026 8:48:12 PM IST

Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान


Samsung Service Problem: चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम हो फ्रिज का इस्तेमाल हर घर में उतना ही होता है. अगर फ्रिज न हो तो ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी होती है. हालांकि, नई फ्रिज में वैसे तो कोई खास या बड़ी समस्या नहीं आती है, लेकिन अगर किसी ब्रांड की फ्रिज में कोई समस्या आ जाए तो ऐसे में कंपनी द्वारा इसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है. घर में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज से अगर लगातार अजीब आवाज आने लगे, उसकी लाइट ठीक से काम न करे और अंदर का तापमान सामान्य स्तर से काफी बढ़ जाए, तो यह सिर्फ असुविधा की बात नहीं रह जाती. खासतौर पर तब परेशानी और बढ़ जाती है जब ग्राहक कई बार कंपनी के सर्विस सेंटर या टेक्नीशियन से संपर्क करने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं पा सके.
ऐसा ही एक मामला Samsung French Door Refrigerator को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का कहना है कि फ्रिज पिछले करीब तीन महीने से बीच-बीच में खराबी की समस्या दे रहा है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में. 

ग्राहक ने X पर की शिकायत 

ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे मामले की शिकायत की है. ग्राहक के मुताबिक, फ्रिज से लगातार ‘टिक-टिक’ जैसी आवाज सुनाई देती है और इसकी लाइट में भी फ्लिकरिंग की समस्या देखने को मिलती है. इतना ही नहीं, शिकायत के मुताबिक फ्रिज का तापमान बढ़कर करीब 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. सामान्य तौर पर रेफ्रिजरेटर से जुड़ी ऐसी समस्या खाने-पीने के सामान को सुरक्षित रखने को लेकर भी चिंता पैदा कर सकती है, इसलिए ग्राहक के लिए जल्द समाधान मिलना जरूरी हो जाता है.
ग्राहक का दावा है कि इस समस्या को लेकर सैमसंग की सर्विस टीम से कई बार संपर्क किया जा चुका है और टेक्नीशियन की विजिट भी हो चुकी है. इसके बावजूद करीब 3 महीने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई. ग्राहक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए Samsung India से मामले का समाधान करने की मांग की है. 
samsung service problem

3 महीने से रुक-रुककर सामने आ रही समस्या 

ग्राहक की शिकायत के मुताबिक Samsung French Door Fridge में यह समस्या लगातार एक जैसी नहीं रहती, बल्कि बीच-बीच में सामने आती है. इसी वजह से इसे समझना और स्थायी रूप से ठीक करना ग्राहक के लिए और मुश्किल हो गया है. ग्राहक का कहना है कि पिछले करीब तीन महीनों से फ्रिज में ‘टिक-टिक’ जैसी आवाज सुनाई दे रही है. इसके साथ ही फ्रिज की लाइट में भी फ्लिकरिंग की शिकायत है.
यानी फ्रिज सामान्य तरीके से काम करता हुआ दिखाई देने के बावजूद समय-समय पर अलग-अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. इस शिकायत में सबसे जरूरी बात फ्रिज के तापमान को लेकर सामने आई है. ग्राहक के मुताबिक, समस्या के दौरान फ्रिज का तापमान बढ़कर करीब 21°C तक पहुंच जाता है.

Tags: samsung service problem
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026
Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान
Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान
Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान
Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान
Samsung French Door Fridge की परेशानी बनी मुसीबत, 3 महीने से आ रही ‘टिक-टिक’ आवाज और लाइट हुई खराब; कंपनी में शिकायत के बाद नहीं मिला कोई समाधान