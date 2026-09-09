Samsung fold 7 फोन खरीदना पड़ा भारी! 39 दिन तक सर्विस सेंटर में रहा, वापस मिलते ही फिर खराब; ग्राहक ने दी कंपनी पर केस करने की चेतावनी

Samsung Service Problem: महंगा स्मार्टफोन खरीदते समय ग्राहक न केवल एक बड़ा अमाउंट देते हैं बल्कि, एक उम्मीद भी रखते हैं कि उनका स्मार्टफोन अच्छा निकले और लंबे समय तक उसमें कोई समस्या न आए. ग्राहक हमेशा सोचते हैं कि उन्हें बेहतर क्वालिटी, शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही ऐसा फोन मिले, जो फास्ट और भरोसेमंद भी हो. खासतौर पर जब फोन की कीमत प्रीमियम कैटेगरी में हो, तो ग्राहक यह मानकर चलता है कि उसे बार-बार सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. लेकिन अगर कोई महंगा फोन खरीदने के कुछ समय बाद ही खराब हो जाए और उसे ठीक कराने के लिए ग्राहक को हफ्तों तक इंतजार करना पड़े, तो ऐसे में परेशानी बढ़ जाती हैं.

ऐसा ही एक मामला Samsung Fold 7 को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का आरोप है कि फोन में समस्या आने के बाद उसे सर्विस सेंटर में जमा कराया गया. ग्राहक के मुताबिक, फोन करीब 39 दिनों तक सर्विस सेंटर में ही रहा और काफी इंतजार के बाद उसे वापस किया गया.

39 दिन तक सर्विस सेंटर में रहा फोन

ग्राहक इस मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक लेकर पहुंचा है. ग्राहक ने अपने पोस्ट में लिखा कि Samsung Fold 7 फोन लिया था, जिसके बाद फोन में खराबी आ गई. ग्राहक की शिकायत के मुताबिक, Samsung Fold 7 में समस्या आने के बाद फोन को सर्विस सेंटर में जमा कराया गया. खास बात यह है कि फोन 39 दिनों तक सर्विस सेंटर में ही रहा. इतने लंबे समय तक किसी महंगे स्मार्टफोन के सर्विस सेंटर में रहने से ग्राहक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इससे ग्राहक का रोजाना का काम रुक गया है. लेकिन, ग्राहक को कंपनी के कस्टमर केयर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है.

फोन मिलने के बाद दोबारा हुआ खराब

ग्राहक द्वारा बार-बार शिकायत करने के बाद जब उन्हें उनका स्मार्टफोन ठीक होकर आया तो ऐसे में फोन दोबारा से खराब हो गया. ग्राहक का आरोप है कि फोन वापस मिलने के बाद दोबारा वही खराबी सामने आ गई. ऐसी स्थिति में ग्राहक ने सवाल उठाया कि आखिर इतने दिनों तक फोन सर्विस सेंटर में रखने और रिपेयर करने के बाद भी समस्या क्यों दूर नहीं हुई. बात केवल यहीं खत्म नहीं होती है बल्कि, ग्राहक सैमसंग की सर्विस से इतना परेशान है कि उन्होंने कहा कि उनकी टीम कंपनी पर लीगल एक्शन ले सकती है. ग्राहक ने कंपनी को कहा कि उनका फर्स्ट लेवल सपोर्ट काफी खराब है.

बहुत से ग्राहकों को रहती है परेशानी

सैमसंग की शिकायतों का पिटारा लगातार बढ़ता जा रहा है. एक और ग्राहक शिकायत करते हैं कि उन्होंने 25W का Samsung Adapter ऑर्डर किया था, जिसके बाद उसकी समय पर डिलीवरी नहीं हुई. ग्राहक के मुताबिक, उसने 25 अगस्त को Adapter ऑर्डर किया था और 28 अगस्त तक डिलीवरी का वादा किया गया था, लेकिन उसे समय पर प्रोडक्ट नहीं मिला.