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Samsung का डैमेज प्रोडक्ट आने के बाद भी नहीं मिला रिफंड, बार-बार शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं, ग्राहक बोला लीगल तरीके से निकालेंगे पैसे

कई बार डिलीवरी के बाद खराब सामान मिलने पर ग्राहक को कस्टमर केयर से संपर्क करना पड़ता है, शिकायत दर्ज करनी पड़ती है, जिसके बाद रिफंड जारी होता है. लेकिन, सैमसंग में बार-बार शिकायत करने के बाद भी ग्राहकों के काम अटके रहते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ग्राहक को डिफेक्टिव आइटम मिला है और उसका रिफंड अबतक नहीं मिला है.

By: Kunal Mishra | Published: August 29, 2026 6:24:12 PM IST

Samsung का डैमेज प्रोडक्ट आने के बाद भी नहीं मिला रिफंड, बार-बार शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं, ग्राहक बोला लीगल तरीके से निकालेंगे पैसे


Samsung Service Issue: ऑनलाइन शॉपिंग ने घर बैठे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और फ्रिज जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी काफी आसान बना दिया है. एक क्लिक करके आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं. जब डिलीवरी के बाद ग्राहक को डैमेज या प्रोडक्ट मिले तो ऐसे में ग्राहक को कितना बुरा लगता है. ऐसी स्थिति में ग्राहक की पहली उम्मीद होती है कि कंपनी या सेलर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रोडक्ट को रिप्लेस करे या नियमों के अनुसार रिफंड जारी करे. हालांकि, हर मामले में ग्राहक को फास्ट रिफंड मिले ऐसा हर कंपनी नहीं करती है.
कई बार डिलीवरी के बाद खराब सामान मिलने पर ग्राहक को कस्टमर केयर से संपर्क करना पड़ता है, शिकायत दर्ज करनी पड़ती है, जिसके बाद रिफंड जारी होता है. लेकिन, सैमसंग में बार-बार शिकायत करने के बाद भी ग्राहकों के काम अटके रहते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ग्राहक को डिफेक्टिव आइटम मिला है और उसका रिफंड अबतक नहीं मिला है. 

शिकायत लेकर X तक पहुंचा ग्राहक 

सैमसंग की सर्विस से परेशान ग्राहक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक जा पहुंचा है. ग्राहक ने बताया कि सैमसंग से सामान लेकर उन्हें एक डैमेज सामान मिला है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक बार और हजारों रुपये फंस गए. मैं अभी तक रिफंड का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कई रिफंड अबतक नहीं आया है. उन्होंने यह सामान 2 सप्ताह यानि 14 दिन पहले मंगाया था, जिसके बाद अब तक वे केवल अपने प्रोडक्ट के रिफंड को लेकर ही परेशान हैं. लेकिन, सैमसंग की ओर से दूर-दूर तक रिफंड के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है. ऐसी स्थिति न केवल ग्राहक को निराश करती है बल्कि, भविष्य में उन्हें उस कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने से कहीं न कहीं रोकती भी है. 
customer gor dissatisfied with samsung service

लीगल तरीके से वापस लेंगे पैसे 

रिफंड नहीं मिलने को लेकर गुस्साए ग्राहक ने केवल इतना कहकर ही नहीं रुका बल्कि, उसने कहा कि अगर इस तरह कंपनी से पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो उन्हें लीगल तरीके से पैसे निकलवाने पड़ेंगे. इस तरह से वे अपना पैसा निकलवा सकते हैं. हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है कि किसी ग्राहक ने सैमसंग को लीगल तरीके से लड़ने की धमकी दी हो, बल्कि बहुत से ग्राहक तो कंज्यूमर फॉरम तक मामले को घसीटकर ले गए हैं और लीगल तरीके से अपने पैसे वापस भी ले चुके हैं. ग्राहक ने बोला कि सैमसंग की ओर से रिफंड को लेकर केवल एक ही बात सामने आती है कि हम आपकी समस्या पर का कर रहे हैं. 
samsung service issue

बहुत से ग्राहक हैं सैमसंग की सर्विस से परेशान 

Samsung की शिकायत का यह कोई पहला मामला नहीं है, जहां किसी ने अपनी शिकायत की हो. बल्कि, इससे पहले भी कई ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. कोई स्मार्टफोन की स्क्रीन के टूटने या काम नहीं करने को लेकर परेशान रहता है तो किसी की फ्रिज में खरीदने के मात्र कुछ ही महीनों के भीतर समस्या आने लगती है. एक ग्राहक ने सैमसंग को टैग करते हुए X पर शिकायत की है कि वे पिछले एक सप्ताह से परेशान हैं और उनकी फ्रिज का कंप्रेसर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है. सैमसंग में बार-बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कंपनी के कस्टमर केयर से केवल आश्वासन मिल रहा है कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले साल भी उनके साथ ठीक यही समस्या हुई थी. 
samsung customer dissapointed

ओवरहीटिंग और बैटरी डाउन की समस्या  

X पर एक और ग्राहक ने शिकायत की है कि उनके Galaxy Z Flip 6 की बैटरी पिछले 10 घंटे से क्रैश हो चुकी है और बैटरी ओवरहीट कर रही है. उन्होंने नोएडा के सर्विस सेंटर Qdigi में फोन को दो बार जमा कराया है, लेकिन सर्विस सेंटर में कॉल करने के बाद उनकी कॉल कट कर दी जा रही है. इसके अलावा उनके प्रोडक्ट पर काम करने से मना करना का उन्हें एक रिफ्यूजल ईमेल भी आया है. इस तरह सैमसंग के डिवाइस लेने के बाद बहुत से ग्राहक फंस जाते हैं और उनके मामले की कोई सुनवाई भी नहीं होती है. 

Tags: Samsung Service Issue
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