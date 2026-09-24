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Samsung की वॉशिंग मशीन खरीदने के सिर्फ 3 महीने बाद टूटा Dry Tub, ग्राहक ने की फ्री रिप्लेसमेंट की मांग, कंपनी में नहीं हो रही कोई सुनवाई

ग्राहक के मुताबिक, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल सामान्य तरीके से किया जा रहा था और मशीन को किसी तरह का बाहरी नुकसान नहीं पहुंचा था. इसके बावजूद ड्राई टब में खराबी आ गई. ग्राहक का कहना है कि यह समस्या उसकी किसी गलती या मशीन के गलत इस्तेमाल की वजह से नहीं हुई है. ऐसे में उसने कंपनी से संबंधित पार्ट को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलने की मांग की है.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 6:35:56 PM IST

Samsung की वॉशिंग मशीन खरीदने के सिर्फ 3 महीने बाद टूटा Dry Tub, ग्राहक ने की फ्री रिप्लेसमेंट की मांग, कंपनी में नहीं हो रही कोई सुनवाई


Samsung Customer Problem: अगर कोई ग्राहक नई वॉशिंग मशीन खरीदता है, तो उससे आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि मशीन लंबे समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के काम करेगी. खासतौर पर खरीदारी के शुरुआती कुछ महीनों में किसी बड़े पार्ट के खराब होने की शिकायत सामने आए तो ग्राहक स्वाभाविक रूप से कंपनी से समाधान की उम्मीद करता है. लेकिन हाल ही में Samsung की एक वॉशिंग मशीन को लेकर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें ग्राहक ने दावा किया है कि मशीन खरीदने के महज 3 महीने बाद ही उसका ड्राय टब (कपड़े सुखाने वाला टब) अचानक टूट गया है.
ग्राहक के मुताबिक, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल सामान्य तरीके से किया जा रहा था और मशीन को किसी तरह का बाहरी नुकसान नहीं पहुंचा था. इसके बावजूद ड्राई टब में खराबी आ गई. ग्राहक का कहना है कि यह समस्या उसकी किसी गलती या मशीन के गलत इस्तेमाल की वजह से नहीं हुई है. ऐसे में उसने कंपनी से संबंधित पार्ट को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलने की मांग की है. 

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन तक पहुंचाई शिकायत 

यह पूरा मामला ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तो शेयर किया ही है साथ ही साथ इसकी शिकायत ग्राहक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) तक तक भी पहुंचाई है. शिकायत में ग्राहक ने मशीन के Dry Tub को फ्री ऑफ कॉस्ट बदलने और मामले का लिखित समाधान देने की मांग की है. हालांकि, ग्राहक का आरोप है कि कंपनी की ओर से अब तक उसकी समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं किया गया है. ग्राहक ने अपनी शिकायत में इस बात पर जोर दिया है कि मशीन का इस्तेमाल सामान्य घरेलू जरूरतों के लिए किया जा रहा था. ऐसे में इतने कम समय में किसी जरूरी पार्ट के टूटने को लेकर उसने कंपनी से सफाई और समाधान की मांग की है. 
samsung customer issue dry tub damaged

मशीन में नहीं हुआ किसी तरह का फीजिकल डैमेज 

ग्राहक ने ड्राई टब टूटने को लेकर किसी तरह के बाहरी फीजिकल नुकसान से इनकार किया है. ग्राहक के मुताबिक, मशीन पर कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिससे यह माना जाए कि पार्ट ग्राहक की गलती से टूटा है. यही वजह है कि ग्राहक कंपनी से इस पार्ट को अपने खर्च पर बदलने के बजाय फ्री रिप्लेसमेंट की मांग कर रहा है. ग्राहक का कहना है कि अगर किसी प्रोडक्ट का जरूरी हिस्सा सामान्य इस्तेमाल के दौरान शुरुआती कुछ महीनों में खराब होता है, तो कंपनी को मामले की जांच कर उचित समाधान देना चाहिए. ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मामले में NCH Complaint No. 10215029 दर्ज है. 
samsung service problem

अक्सर परेशान रहते हैं ग्राहक 

अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों की शिकायत रहती है कि उन्हें सैमसंग से अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है. यह मामला एक ऐसे ग्राहक की शिकायत से जुड़ा है, जो रिप्लेसमेंट पार्ट के लिए 86 दिनों से इंतजार करने का दावा कर रहा है. ग्राहक के मुताबिक, चार्जर केबल में गंभीर डिजाइन कमी के कारण इसकी लाइफ कुछ महीनों तक ही सीमित रह जाती है. लंबे समय से पार्ट नहीं मिलने पर ग्राहक ने अब कंपनी से तत्काल समाधान की मांग करते हुए सुझाव दिया है कि सिर्फ एक केबल देने के बजाय 5-6 चार्जिंग केबल बतौर रिप्लेसमेंट उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बार-बार सामने आने वाली समस्या के बीच उसे परेशानी न उठानी पड़े.

Tags: Samsung Customer Problem
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