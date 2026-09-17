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Samsung से परेशान ग्राहक! 1 साल बाद लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब, 22 दिन में केबल का पिन टूटा, सर्विस सेंटर ने वारंटी से किया इनकार

ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, जहां उसने अपनी एक-एक समस्या का जिक्र किया है. ग्राहक का कहना है कि उसने पिछले साल Samsung का एक लैपटॉप खरीदा था और एक ही साल के अंदर उसका मदरबोर्ड खराब हो गया.

By: Kunal Mishra | Published: September 17, 2026 7:08:18 PM IST

Samsung से परेशान ग्राहक! 1 साल बाद लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब, 22 दिन में केबल का पिन टूटा, सर्विस सेंटर ने वारंटी से किया इनकार


Samsung Service Issue: महंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते समय ग्राहक सिर्फ डिवाइस की कीमत नहीं चुकाता, बल्कि वह इस उम्मीद से भी पैसा खर्च करता है कि प्रोडक्ट भरोसेमंद होगा और खराबी आने पर कंपनी की वारंटी और सर्विस का सपोर्ट मिलेगा. लेकिन, सैमसंग में आकर अक्सर बहुत से ग्राहक फंस जाते हैं और बाद में उन्हें अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती है. जब किसी ग्राहक को कम समय में बार-बार खराबी का सामना करना पड़े और उसे सर्विस सेंटर से भी  मदद न मिले, तो उसकी परेशानी काफी बढ़ जाती है. ऐसा ही एक मामला Samsung के प्रोडक्ट को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक ने कंपनी के प्रोडक्ट और आफ्टर-सेल्स सर्विस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.
ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, जहां उसने अपनी एक-एक समस्या का जिक्र किया है. ग्राहक का कहना है कि उसने पिछले साल Samsung का एक लैपटॉप खरीदा था और एक ही साल के अंदर उसका मदरबोर्ड खराब हो गया. 

क्या है पूरा मामला? 

ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूरा मामला शेयर किया है, जहां उसने बताया कि एक साल की वारंटी खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब हो गया. ग्राहक के मुताबिक, इसके बाद उसने 25 अगस्त 2026 को Samsung की एक केबल खरीदी, लेकिन करीब 22 दिन के अंदर ही केबल का पिन टूट गया.
शिकायत में ग्राहक का आरोप है कि जब वह इसे लेकर सर्विस सेंटर पहुंचा तो वहां सर्विस सेंटर ने वारंटी देने से साफ मना कर दिया. ग्राहक ने अपनी शिकायत में कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपीरिएंस को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि उसे लगातार खराब एक्सपीरिएंस मिल रहा है. हालांकि, यह ग्राहक का व्यक्तिगत आरोप है. इस मामले में Samsung की ओर से कोई प्रतिक्रिया या समाधान मिला है या नहीं. 
samsung customer dissapointed after buying laptop

मदरबोर्ड और पिन दोनों में आई समस्या 

ग्राहक के नजरिए से देखें तो अगर कोई महंगा लैपटॉप एक साल की वारंटी पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद गंभीर हार्डवेयर समस्या देने लगे, तो स्वाभाविक रूप से वह कंपनी से और उचित सर्विस की उम्मीद कर सकता है. ऐसे मामलों में ग्राहक को सबसे पहले इनवॉइस, वारंटी की शर्तें, सर्विस रिपोर्ट और डिवाइस की जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखनी चाहिए. ग्राहक ने 25 अगस्त को केबल खरीदी उसके बाद 22 दिनों में ही पिन भी टूट गया. ग्राहक का आरोप है कि जब वह खराब केबल लेकर Samsung के सर्विस सेंटर गया तो वहां वारंटी के तहत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया. इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में वारंटी के नियम अलग-अलग हो सकते हैं. 
samsung customer service issue

कई ग्राहकों को रहती है परेशानी 

वहीं, एक अन्य ग्राहक ने भी X पर शिकायत की है उसने ग्राहक ने Samsung Galaxy A54 को लेकर शिकायत करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2026 के सिक्योरिटी पैच और One UI 8.5/Android 16 के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन सामान्य इस्तेमाल के दौरान भी काफी ज्यादा गर्म होने लगा है. ग्राहक के मुताबिक, अपडेट से पहले फोन ठीक तरह से काम कर रहा था और उसमें इस तरह की हीटिंग समस्या नहीं थी. ग्राहक ने सैमसंग से इस समस्या की जांच कर जल्द समाधान करने की मांग की है. 

Tags: Samsung Service Issue
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